Ryhdikäs ja maukas valkoviini sopii kumppaniksi grillatuille kasviksille ja salaateille.

Steininger Grüner Veltliner Kamptal 2020

Itävalta, DAC Kamptal

Tuottaja: Steininger

Rypäleet: Grüner Veltliner

Hinta: 12,79 e

Saatavuus: Hyvä

3/5 tähteä

Mikä?

Itävaltalaisten suosima valkoinen lajike Grüner Veltliner on saanut hyvin vetoapua riesling-viinien huimasta suosiosta. Se on viininä hyvin samankaltainen kuin riesling, erityisesti hapokkuudeltaan. Aromien suhteen se on hiukan runsaampi. Tyypillinen omintakeinen aromi on valkopippurimainen mausteisuus jälkimaussa.

Millainen?

Viini on väriltään hyvin vaalea. Tuoksu on kohtalaisen voimakas, hiukan päärynäinen ja hennon kukkaisa. Täysin kuivan, kevyen ja runsaan hapokkaan viinin maku on ehkä hiukan yllättävästi monimuotoinen ja rakentuu kivasti. Aluksi suussa tuntuu päärynää ja kukkaisuutta, sitten yrttisyyttä ja sitrusta. Lopussa nousee juuri sopivasti valkopippurimaista polttavuutta. Viini on miellyttävän raikas, ryhdikäs ja maukas.

Mihin?

Hapokas ja hillityn hedelmäinen grüner veltliner on mainio valkoviini kesäiseen ruokapöytään. Se sopii kumppaniksi grillatuille kasviksille, salaateille ja kalaruoille. Ryhdikäs maku sietää myös rasvaisia kastikkeita sekä tomaattikastikkeen hapokkuutta.