Suomalaisista omenoista valmistettu kuiva siideri on ryhdikäs ruokajuoma ja maistuu erinomaiselta ihan sellaisenaan.

Brinkhall's Saariston Omena Craft Cider

Suomi, Röölä

Tuottaja: Brinkhall Sparkling

Hinta: 4,96 e (0,33 l)

Saatavuus Alkoissa: Hyvä

4/5 tähteä

Mikä?

Turun saariston Kakserran saaren Röölässä sijaitseva Brinkhallin tila tunnetaan erityisesti Eeva-omenajääviinistään ja omenakuohuviineistään. Yritys tuottaa myös tavallisia siidereitä. Viikon juoma on Brinkhall's Saariston Omena Craft Cider, suomalaisista omenoista tehty kuiva siideri.

Millainen?

Vaaleankeltaisessa siiderissä on runsaanoloinen tuoksu, jossa on luonnollisesti paljon omenaisuutta mutta lisäksi myös reilusti aromaattisuutta, jopa kukkaisuutta. Lisäksi tuoksussa on piirre, jota Alko ja tuottaja kutsuvat tallimaisuudeksi. Sen voisi myös kuvata kostean oljen ja maan tuoksun sekoitukseksi. Maku on todella kuiva ja raikkaan hapokas. Alussa maistuvat kypsät omenat, sitten tulee hieman kukkaisuutta ja loppua kohden hienosti makua nostavaa karvautta, pähkinää ja maamaisuutta. Siideriksi maku on ilahduttavan hitaasti kehittyvä ja pitkä.

Mihin?

Tämä runsaan makuinen kuiva siideri on aivan erinomainen juoma sellaisenaan. Maun rakenne ja mukava karvaus luovat siitä myös ryhdikkään ruokajuoman esimerkiksi grillatuille italialaistyyppisille makkaroille tai ruokaisille salaateille.