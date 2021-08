Brasserie Grandissa olisi testikäyntien perusteella vielä paljon parannettavaa.

Brasserie Grand ★★ Missä? Vilhonkatu 13 09–68291700 https://www.scandichotels.fi/ Koska? Illallinen ti–la 17–23 Paljonko? Alkuruuat 7,30–67 e, pääruuat 22–32 e, jälkiruuat 6–12 e Esteetön? Kyllä Nouto tai kuljetus? Ei

Helsingin Rautatieasemalle rakennetussa Grand Central -hotellissa on viihtyisä ravintola, jonne astuessa odottaa mukavaa iltaa klassisen ranskalaisvivahteisen ruuan parissa.

Tiloissa on runsaasti lämpimiä rusehtavia värejä, valaistus on rauhoittavaa ja seinillä on viidakon eläinkuviota. Vaikutteita on Euroopasta ja idästä.