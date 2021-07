Aioli on monelle tuttu valkosipulinen kastike. Provencen Le Grand Aïoli on sen sijaan kokonainen juhla-ateria, jolla kunnioitetaan uutta satoa.

Aïoli Garni eli Le Grand Aïoli. Tämä yksinkertaiselta näyttävä ateria tarvitsee taakseen pienen tarinan.

Lähdetään hetkeksi makumatkalle Ranskaan, Välimeren rannalla sijaitsevaan Provenceen, jossa ilmassa tuoksuvat meri, laventelipellot ja vuoriston villiyrtit. Siellä pittoreskien pikkukylien torit ovat olleet aina tärkeä osa paikallista elämäntapaa. Torilla täytetään korit paikallisilla herkuilla, tavataan ystäviä ja kokoonnutaan juhlimaan.

Joka kesä elokuun puolivälin aikoihin kylissä ympäri Provencea juhlitaan uutta valkosipulisatoa. Torille kannetaan pitkä rivi pöytiä. Viljelijät tuovat puutarhoiltaan juuri nostetut valkosipulit sekä vihannekset, jotka valmistetaan yhdessä ”à point” eli juuri täydelliseen kypsyyteen. Keitetään lisäksi perunaa ja kananmunia ja höyrytetään kalaa ja äyriäisiä. Kylän asukkaat saapuvat omat astiat, liinat ja viinit koreissaan. Pelataan petankkia ja nautitaan pastista, kunnes ilmassa kuuluu à table!”-huudot (ruoka on valmista) ja pöydille kannetaan vadeittain herkkuja.

Ranskan Provencessa aioli on kastike mutta Le Grand Aïoli on osa kulttuuria ja perinnettä. Sen ympärille on rakennettu kokonainen juhla, jossa suvun vanhimmat opettavat uudelle sukupolvelle kuinka ruoasta ja elämästä nautitaan. Perinteisesti kasvisten lisäksi tarjolla on suolattua turskaa ja etanoita.

Le Grand Aïoli eli aiolia ja uuden sadon herkkuja ranskalaisittain.

Tämä juhla-ateria on kunnianosoitus uudelle satokaudelle. Yksinkertaisen aterian tähtenä on aioli, jonka ympärille nostetaan satokauden parhaat herkut. Jotain raakaa, jotain höyrytettyä, jotain vihreää. Uusia perunoita, rapeita salaatteja, papuja, retiisejä ja naattiporkkanoita. Kalaa ja rapuja. Vierelle iso kulho rapeakuorista leipää ja hailakanroosa Provencen roseepullo.

Le Grand Aïoli on ihana ”syy” kutsua ystävät koolle. Me nostamme tämän herkkuvadin pöydälle myös rapujuhlissa. Huoneenlämpöisenä syötävä ateria on helppo tehdä valmiiksi ennen vieraiden tuloa.

Näin onnistut

Aioli kannattaa valmistaa kapeassa korkeassa astiassa.

1. Aioli. Emulsiokastikkeiden haaste on kahden toisiaan hylkivän ainesosan, tässä tapauksessa öljyn ja keltuaisen, sekoittaminen yhteen. Mutkat suoriksi -menetelmässä ainekset laitetaan kapeaan astiaan ja joukkoon kaadetaan öljy ohuena vanana samalla sauvasekoittimella sekoitellen. Et voi epäonnistua. Jos aioli on liian paksua, lisää lusikallinen tai kaksi lämmintä vettä. Aioli on parhaimmillaan heti syötynä.

Kaada öljy majoneesipohjaan ohuena vanana

Raaka-aineet kypsyvät korissa näppärästi.

2. Höyrytys on upea valmistustekniikka ja bambukori edullinen investointi. Korkean kosteuden, kuuman höyryn ja lyhyen valmistusajan ansiosta kasvikset pysyvät napakoina ja kala mehukkaana. Laita kattilan pohjalle vettä ja nosta bambukori päälle. Aseta höyrytettävät suoraan koriin (tai reikäisen leivinpaperin päälle koriin) ja mausta suolalla. Porkkanat kypsyvät alle 10 minuutissa, pavut 3 minuutissa, ravut hetkessä ja kala alle 5 minuutissa.

Vihanneksista saa jääkylvyssä rapeita.

3. Jääkylpy. Kasvikset, jotka sisältävät paljon vettä, rapeutuvat jääkylvyssä. Sellaisia ovat esimerkiksi fenkoli, salaatit, retiisit ja varsiselleri. Kaada laakeaan astiaan niin kylmää vettä kuin kraanasta tulee ja lisää joukkoon muutama kourallinen jääpaloja. Anna kasvisten rapeutua vedessä 5 minuutin ajan. Tämä on hyvä kikka myös helteessä nuupahtaneiden yrttien herättämiseen.

Tarjoa aioli lisukkeineen suurelta vadilta.

4. Esillepano. Le Grand Aïolissa yksi iso osa ruokaelämystä on esillepano. Valitse isoin vati tai tarjotin ja nosta keskelle aiolikulho. Asettele ympärille kasvikset ja purista päälle hieman sitruunamehua. Nosta vierelle keitetyt perunat ja kananmunat ja rouhi päälle mustapippuria ja sormisuolaa. Laita viereiselle vadille höyrytetyt ravut ja kala, loraus oliiviöljyä ja sormisuolaa. Ja laudalle rapeakuorinen leipä.

VINKKI: Provencessa aioli valmistetaan perinteisesti morttelissa, jolloin siitä tulee hieman löysempi kuin sauvasekoittimella tehdessä. Kastikkeen tärkeimpinä ainesosina ovat kaksi kynttä valkosipulia per syöjä sekä paikallinen oliiviöljy, joka antaa aiolille pippurisen maun. Jos omistat ison morttelin, suosittelemme kokeilemaan aiolin valmistamista myös perinteisesti.

Jutun tekijät Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikottaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.