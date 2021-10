Söitkö aamulla kaurapuuroa? Se selittää, miksi sinulla on nälkä nyt – 3:5-sääntö on sopiva ruokarytmi aikuisille, sanoo asiantuntija

Ruoansulatus on monimutkainen ja tarkkaan säädelty prosessi, jonka tavoite on saada ruoan ravintoaineet imeytyvään muotoon.

Pelkkä kaurapuuro ei pidä kylläisyyttä kovin pitkään, sillä siinä on suhteellisen vähän energiaa verrattuna aikuisen energiantarpeeseen. Päälle kannattaa laittaa esimerkiksi marjoja, jotka sisältävät reippaasti kuitua.

Kaipaatko hyvää lomaluettavaa? HS julkaisee uudelleen parhaita lukemistojuttujaan. Tämä juttu on julkaistu alun perin heinäkuussa 2021.

Herätyskellon itsepintainen pirinä ilmoittaa, että on aika herätä uuteen päivään. Kello 7.30 olo tuntuu levänneeltä mutta nälkäiseltä, onhan edellisestä ateriasta vierähtänyt jo melkein 11 tuntia aikaa.

Elimistön kannalta pitkä syömättömyyden jakso tarkoittaa, että elimistö on yön aikana ehtinyt siirtyä paastotilaan. Se hyödyntää energianlähteenään nyt maksan ja lihasten glykogeenivarastoja, joista aivot ja punasolut saavat käyttöönsä glukoosia.

Uutta glukoosia on muodostettu myös aminohapoista, joita on yön aikana irrotettu lihaskudosten proteiineista. Lisäksi rasvakudoksesta on vapautettu rasvahappoja, joita valtaosa soluista osaa käyttää paastotilassa energianlähteenään. Elimistön tarkat säätelyjärjestelmät varmistavat, että solut saavat kaipaamaansa polttoainetta silloinkin, kun ihminen nukkuu.

Kello 7.45 on aika päättää pitkä yöpaasto ja tarjota elimistölle aamupalaa. Lautasellinen vasta keitettyä kaurapuuroa odottaa jo kutsuvasti ruokailijaansa. Puurolautasen näkeminen saa elimistön ennakoimaan pian alkavaa ruoansulatusta.

”Aivoihin menee hormonaalinen viesti, joka aktivoi ruoansulatusta. Esimerkiksi syljen eritys lisääntyy tässä vaiheessa”, kertoo ravitsemustieteen yliopisto-opettaja Eeva Voutilainen Helsingin yliopistosta.

Lautaselle on annosteltu kahden desilitran annos veteen keitettyä kaurapuuroa. Siitä elimistö saa käyttöönsä noin 120 kilokaloria energiaa, josta valtaosa on peräisin hiilihydraateista. Annos sisältää 18 grammaa hiilihydraatteja, pääosin tärkkelystä. Proteiinia on 4 grammaa ja rasvaa 2,2 grammaa. Ravintokuitua annoksesta saa 3 grammaa.

” ”Tyhjään mahaan syöty kaurapuuro etenee ohutsuoleen todennäköisesti parissa tunnissa.”

Kaurapuuron mekaaninen hajotus alkaa suussa, kun ruokaa pureskellaan ja siihen sekoittuu sylkeä. Samalla syljessä oleva entsyymi amylaasi alkaa hajottaa hiilihydraattien tärkkelystä. Nielemisrefleksi siirtää ruokaa eteenpäin ruokatorveen ja edelleen mahalaukkuun, jonne viimeinenkin lusikallinen kaurapuuroa ehtii kello 8.00.

Mahalaukku on ollut pitkän yöpaaston jäljiltä tyhjä. Kun ruoansulatus alkaa, siellä aktivoituu mahanesteen eritys. Mahanesteessä on mahahappoa sekä proteiineja pilkkovia entsyymejä. Ruoan mekaaninen hajotus jatkuu, kun sitä möyhennetään ja sekoitellaan.

Syljen amylaasi jatkaa tärkkelyksen pilkkomista mahalaukussa siihen saakka, kunnes ruokamassasta tulee mahahapon vaikutuksesta niin hapanta, ettei amylaasi pysty enää toimimaan. Samalla mahahappo aktivoi ruoan proteiineja pilkkovan pepsinogeenin aktiiviseksi ruoansulatusentsyymiksi, pepsiiniksi. Se alkaa pilkkoa kaurapuuron proteiineja lyhyemmiksi aminohappojen ketjuiksi.

Myös rasvojen sulatus saadaan alkuun mahalaukussa, kun niitä pilkkova entsyymi lipaasi aloittaa toimintansa. Rasvojen ruoansulatus tapahtuu pääosin kuitenkin vasta ohutsuolessa, jonne ruokamassa seuraavaksi etenee mahalaukusta.

”Mahalaukku on ruoansulatuskanavan pussimainen ruokavarasto, joka annostelee ruokasulaa ohutsuoleen ohutsuolen ruoansulatuskyvyn mukaisesti. Tätä säädellään hormonaalisesti. Hormonaalisia viestejä lähtee esimerkiksi haimaan, joka aktivoituu vapauttamaan ruoansulatukselle tärkeää haimanestettä”, Voutilainen kertoo.

Syödyn aterian koostumus vaikuttaa siihen, miten nopeasti ruokamassaa siirtyy mahalaukusta ohutsuoleen. Kaurapuuron vesiliukoinen kuitu sitoo vettä, turpoaa ja hidastaa mahalaukun tyhjenemistä. Voutilainen kertoo, että mahalaukku tyhjenee aterioinnin jälkeen yleensä 2–5 tunnissa.

”Tyhjään mahaan syöty kaurapuuro etenee ohutsuoleen todennäköisesti parissa tunnissa.”

Kello 10 kaurapuuro on saavuttanut pieninä annoksina ohutsuolen alkuosan, pohjukaissuolen, jossa valtaosa ravintoaineiden imeytymisestä tapahtuu.

Ohutsuolessa tärkkelyksen pilkkoutuminen aktivoituu uudestaan, kun ruokasulaan sekoittuu haimasta vapautuvaa haimanestettä. Se sisältää emäksistä bikarbonaattia, joka neutraloi happaman ruokasulan. Sen jälkeen tärkkelystä pilkkova haiman amylaasi pystyy toimimaan.

”Ruoansulatuksen tavoite on saada ruoan imeytyvät ravintoaineet muotoon, jossa ne voivat imeytyä. Hiilihydraatit pitää saada yksinkertaisiksi sokereiksi eli monosakkarideiksi”, Voutilainen selittää.

Tämä hiilihydraattien pilkkomisen viimeinen vaihe tapahtuu ohutsuolen solun pinnalla. Kun siinä toimiva entsyymi on suorittanut oman osuutensa, kaurapuuron tärkkelys on valmis imeytymään glukoosina ohutsuolen epiteelisoluun ja edelleen verenkiertoon. Se kulkeutuu ohutsuolesta porttilaskimon kautta maksaan, joka varastoi osan glukoosista glykogeenina myöhempää tarvetta varten.

Suurin osa glukoosista jatkaa matkaansa elimistön muihin kudoksiin. Haima reagoi verenkierron glukoosipitoisuuden nousuun erittämällä sokeriaineenvaihduntaan osallistuvaa hormonia, insuliinia.

”Insuliini mahdollistaa sen, että glukoosi pääsee lihas- ja rasvakudokseen. Samalla veren suurentunut glukoosipitoisuus saadaan tasaantumaan.”

Samanaikaisesti hiilihydraattien sulatuksen kanssa ohutsuolessa on prosessoitu imeytyvään muotoon myös kaurapuuron proteiineja ja rasvoja. Haimanesteen proteiineja hajottavat entsyymit pilkkovat niitä 2–3 aminohapon mittaisiksi pätkiksi, joiden pilkkominen jatkuu ohutsuolen solun pinnalla ja sisällä solussa.

Proteiinien sulatuksen lopputuotteet, aminohapot, kuljetetaan ohutsuolesta porttilaskimon kautta maksaan. Elimistö käyttää niitä uusien proteiinien muodostukseen.

Rasvojen ruoansulatukseen tarvitaan haiman erittämää lipaasi-entsyymiä ja sappihappoja, jotka hajottavat isot rasvapalloset pienemmiksi rasvapisaroiksi niin, että lipaasin toiminta on mahdollista. Kun rasvat ovat imeytyneet ohutsuolen soluun, ne pakataan kuljetusproteiinien matkaan. Ne kulkeutuvat imunesteessä verenkiertoon, josta rasvahappoja siirretään rasva- ja lihaskudokseen.

” ”3:5-sääntö on aikuisella hyvin toimiva: päivän aikana syödään 3–5 ateriaa 3–5 tunnin välein itselle sopivan ruokarytmin mukaan”, Voutilainen sanoo.

Voutilaisen mukaan kaurapuurosta muodostunut ruokasula viipyy ohutsuolessa noin pari tuntia. Kaurapuuron ravintokuidut jatkavat vielä matkaansa paksusuoleen, jossa ne ruokkivat suolistomikrobeja ja lisäävät hyvien suolistomikrobien kasvua. Samalla syntyy lyhytketjuisia rasvahappoja, joista osa imeytyy tuottaen energiaa elimistön käyttöön.

”Ravintokuidun energia-arvo on noin puolet pienempi kuin imeytyvien hiilihydraattien”, Voutilainen tarkentaa.

Kun ruoansulatus vielä prosessoi kaurapuuroa pitkässä koneistossaan, ihminen huomaa jo tuleensa uudestaan nälkäiseksi. Pelkkä kaurapuuro ei pidä kylläisyyttä kovin pitkään, sillä siinä on suhteellisen vähän energiaa verrattuna aikuisen energiantarpeeseen.

”Puuron päälle voi lisätä marjoja, joissa on kylläisyyttä tuovaa liukoista ravintokuitua. Aterialla on hyvä olla myös proteiinipitoisia ruokia, koska proteiini tuo kaikkein parhaiten kylläisyyden tunteen – esimerkiksi maitoa, kananmunaa, vähärasvaista juustoa, leikkelettä tai hummusta.”

Vuotilaisen mukaan perusterveen aikuisen ei tarvitse heti mahan ensimmäisen nälkämurahduksen jälkeen kiirehtiä syömään. Turhan tiheään toistuva syöminen aiheuttaa elimistössä toistuvia insuliinipiikkejä, jotka vähentävät elimistön omien energiavarastojen hyödyntämistä.

Liian pitkäksikään ruokailuvälejä ei kannata venyttää, sillä se heikentää vireystilaa ja sekoittaa elimistön kylläisyyskeskuksen toimintaa.

”3:5-sääntö on aikuisella hyvin toimiva: päivän aikana syödään 3–5 ateriaa 3–5 tunnin välein itselle sopivan ruokarytmin mukaan”, Voutilainen sanoo.