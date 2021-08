Vegaaniruokien buumi on tuonut valikoimiin myös vegaanisia pehmiksiä.

Mikä on raikas, kylmä ja aina tarjolla vegaaneille ravintolassa? Sorbetti! Monet maidotonta jälkkäriä kaipaavat ovatkin siihen jo perin juuri kyllästyneitä.

Tänä kesänä ruokien eläinperäisiä ainesosia välttelevillä on ollut enemmän vaihtoehtoja. Vegaaniruokien buumi on vaikuttanut herkkuvalikoimiinkin ja vegaanista pehmistä eli pehmytjäätelöä on alkanut saada useista paikoista.