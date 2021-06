Raikas ja hedelmävetoinen riesling on mainio yleisviini. Vegaaninen valkoviini sopii paitsi monien kesäruokien seuraan, myös aperitiiviksi.

The Vegan Wine Project Riesling 2020

Etelä-Australia

Tuottaja: Yalumba

Rypäleet: Riesling

Hinta: 36,79 e (3 litran hanapakkaus)

Saatavuus: kohtalainen

3/5 tähteä

Mikä?

Suomen viinimarkkinoilla rieslingin suosio jatkuu edelleen. Rieslingin hanapakkauksissa on varaa valita, sillä niitä on Alkossa peräti 25 eri tuotetta. Äskettäin julkaistun The Vegan Wine Project Riesling 2020 -viinin on valmistanut hyvätasoisena australialaistuottajana tunnettu Yalumba. Viini on hinnaltaan kohtuullinen, pullovertailuhinta on 9,20 euroa.

Millainen?

Viinin sitruunankeltainen väri kielii kypsistä rypäleistä. Tuoksu on kohtalainen. Makua hallitsevat eniten vaihtelevat omenan aromit. Maussa tuntuu kypsää keltaista ja vihertävää omenaa, jonkin verran persikkaa tai aprikoosia ja hiukan kukkaisuutta. Loppumaussa tulee esiin rieslingin tavaramerkki, pieni mineraalisuus. Hapokkuus taittaa hedelmäisyyttä vasta lopussa. Viini on täysin kuiva.

Mihin?

Tämä raikas ja hedelmävetoinen riesling on mainio kesän yleisviini. Vegaanisuutensa ansiosta se sopii hyvin tilanteisiin, jossa yhden viinin tulee sopia erilaisiin ruokavalioihin ja erilaisille kesäruoille. Siinä on sopivasti happoja kohtaamaan vaikka grillimakkaran tai öljyisen grillatun munakoison. Hedelmäisyys antaa hyvän vastineen kesäisille salaateille. Hedelmäisyyden ja hapokkuuden tasapaino tekee viinistä myös herkullisen aperitiivin.