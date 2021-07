Vaaleanpunainen sekt on tyylikäs vaihtoehto trendikkäälle roseeproseccolle. Juoman syvä ja harmoninen maku syntyy pitkässä kypsymisessä.

Braunewell Pinot Rose Brut 2016

Saksa, Deutscher Sekt Rheinhessen

Tuottaja: Weingut Braunewell

Rypäleet: Pinot Noir

Hinta: 14,79 e

Saatavuus: Pääkaupunkiseudulla hyvä

4/5 tähteä

Mikä?

Trendikkään roseeproseccon lisäksi kannattaa katsella myös muita roseekuohuviinejä, sillä niistä saattaa löytää helmiä, kuten tämä Braunewell Pinot Rose Brut 2016. Alle 15 euron hintaiseksi sillä on yllättävä laatua heijasteleva valmistustapa. Viini on pullokäymisellä valmistettu, ja sen maun syvyys ja harmonia paljastavat, että pinot noir -pohjainen sekoitus on kypsynyt pitkään sakan kanssa.

Millainen?

Vaaleanpunainen, hiukan oranssin sävyinen väri. Tuoksu on melko intensiivinen ja sitä hallitsevat kypsät punaiset marjat ja paahtoleipä. Maku on täysin kuiva ja runsaan hapokas. Pitkä kypsyminen tuntuu pehmeässä hapokkuudessa ja eleganteissa aromeissa, jotka tuoksun tavoin ovat hyvin esillä. Kypsien marjojen seassa on leivonnaismaista paahteisuutta mutta myös aprikoosiin viittaavaa suutuntumaa. Kuplat suussa ovat runsaat ja kermaisen pehmeät. Kuohuviini on sangen tasapainoinen, maukas ja melko ryhdikäskin.

Mihin?

Rheinhessenissä tehty kuohuviini on mitä tyylikkäin aperitiivi mutta siinä on hyvä rakenne myös ruokaviiniksi. Kevyet liharuoat, paistetut tai grillatut kalat ja tukevat salaatit ovat sille parhaita ruokavalintoja.