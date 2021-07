Hapokas Galician valkoviini sopii mainiosti esimerkiksi kesäisille salaateille.

Medusa Albariño 2020

Espanja, DO Rías Baixas

Tuottaja: Pagos del Rey

Rypäleet: Albariño

Hinta: 13,69 e

Saatavuus: Hyvä

3/5 tähteä

Mikä?

Hapokkaat riesling ja sauvignon blanc ovat selvästi suosituimmat valkoviinit Suomen kesässä. Näille oiva vaihtoehto löytyy Espanjasta, jonka luoteisosan Galiciassa tehdään Rias Baixas -nimisellä alueella runsaan hapokasta valkoviiniä Albariño-nimisestä lajikkeesta. Maultaan alueen valkoviinit ovat rieslingiä aromaattisempia mutta hiukan vähemmän täyteläisiä kuin monet sauvignon blanc -viinit.

Millainen?

Vaalean sitruunankeltaisessa viinissä on kohtalainen tuoksu. Sitä hallitsevat omenaiset, kukkaiset, persikan ja melonin kaltaiset aromit. Maussa on tyylikkäästi kukkaisuutta, muut maut luovat hiukan täyteläistä tuntumaa. Viini on täysin kuiva. Runsas hapokkuus alkaa sopivan miedosti mutta on sangen piristävä keskipitkän maun lopussa. Viinissä on maukkaasti esillä Rias Baixasin tyypillisiä piirteitä.

Mihin?

Kukkaisvoittoinen maku ja pirteän hapokas rakenne tekevät tästä viinistä todella mainion juomaparin kesäiselle salaatille, ja se sopii myös yrteillä höystettyjen mietojen lämpimien ruokien seuraan.