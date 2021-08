Ontañón Reserva 2010 sopii erinomaisesti sieniruokien seuraan.

Ontañón Reserva 2010

Espanja, DOCa Rioja

Tuottaja: Ontañón

Rypäleet: Tempranillo, Graciano

Hinta: 19,52 e

Saatavuus: Vain muutamissa myymälöissä pk-seudulla, verkkomyymälässä hyvä.

★★★★

Mikä?

Hyvin ikääntyneet ja kehittyneet viinit ovat yleensä viinikaupoissa melko kalliita. Tämän viikon viini Ontañón Reserva 2010 onkin hyvä löytö, sillä sen hinta on alle 20 euroa. Tällainen lievästi maamaisen makuiseksi kehittynyt punaviini on antoisa juoma – itseäni ajan patinoima viini rauhoittaa kuin oleskelu tyylikkäässä vanhassa rakennuksessa.

Millainen?

Aavistuksen rusehtavan punaisen viinin tuoksu on kohtalainen. Maku on kuiva ja tanniinit mukavasti pyöristyneet. Viinissä on vielä tuntuva kypsien ja osin kuivattujen marjojen aromi, aistittavissa on erityisesti karpalon pirteyttä. Loppumaussa tulee nätisti esiin mausteisuutta ja nahkaisuutta sekä kuivan kangasmetsän tunnelmaa. Keskitäyteläinen viini on melko pitkän makuinen. Viini on vielä yllättävän pirteähappoinen, rauhallisesta mausta voi siis nauttia muutaman vuoden säilytyksenkin jälkeen.

Mihin?

Viinin metsäiset aromit sointuvat erityisesti ruokiin, joissa kantarelli tai herkkutatti ovat merkittävässä osassa. Viinin raikas hapokkuus sietää myös kermaisen kastikkeen.