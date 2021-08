Walter Wiener Gemischter Satz 2020 -viinissä on kahdeksaa eri valkoviinirypälettä.

Walter Wiener Gemischter Satz 2020

Itävalta, Wiener Gemischter Satz DAC

Tuottaja: Walter Wien

Rypäleet: 8 eri valkoviinilajiketta

Hinta: 14,79 e

Saatavuus: Melko hyvä

★★★★

Mikä?

Wienin kaupungin rajojen sisällä kaupungin kukkuloilla on hieno suojeltu kulttuuri-ilmiö nimeltä heurige. Eli kukkuloilla on viinitiloja, joiden ravintolat myyvät oman tilansa viiniä aterian yhteydessä. Heuriger-viini on erityisen suosittua nuorena Beajolais Nouveaun tapaan. Myös muista alueen viineistä löytyy omintakeisia ratkaisuja. Gemischter satz tarkoittaa tarhasekoitusta, jossa yhden tarhan kaikki eri lajikkeet on laitettu samaan sammioon käymään. Tämä oli ennen tuiki tavallista, mutta nykyään lajikkeet käytetään yleensä erikseen ja valmiit viinit sekoitetaan tarpeen mukaan.

Viikon viinin Walter Wiener Gemischter Satz on tehty 8 eri valkoviinilajikkeesta. Niistä valtaosa on aromaattisia lajikkeita, esimerkiksi Sauvignon blanc ja Muscat.

Millainen?

Tuoksu on runsas ja monipuolinen: kukkaisuutta, kivellisiä hedelmiä, omenaa, yrttejä ja mausteisuutta. Viinin maku on aluksi seesteisen perushedelmäinen, mutta loppumaussa vilahtelee eri lajikkeiden runsaita aromaattisia elementtejä. Hauskan oloinen ja monipuolinen viini on myös reilun hapokas ja melko kevyt. Monipuolisuus nostaa viinin juuri ja juuri 4 tähden arvoiseksi.

Mihin?

Viinissä on vankka runko, siksi siitä saa hyvän yleiskäyttöisen ruokaviinin. Yrttien, kukkien ja mausteiden yhdistelmä maistuu etenkin kasvisruokien kera.