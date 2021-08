Kermaa sisältävä kastike vaatii viiniltä hapokkuutta.

Kun kermaiselle sienipastalle miettii viiniä, tärkeimmät valintaan vaikuttavat ruoan osaset ovat itse sieni sekä kerma. Viinin pitää siis pystyä vastaamaan sekä sienten makuihin että kerman ominaisuuksiin.

Eri sienissä on erilaisia makuvivahteita, mutta sieniä yhdistää kuitenkin maamainen aromimaailma. Herkkutatin intensiivistä makua voisi kuvata pähkinäiseksi, kantarellin makua miedoksi ja metsäiseksi. Kaupan heviosaston tuore herkkusieni on näihin verrattuna mieto. Sienipastaan (resepti jutun lopussa) kelpaa edellä mainituista oivasti mikä tahansa.

Kerman suhteen oleellista ei ole niinkään maku vaan sen kielen peittävä maitoinen rasvaisuus. Kerma peittää sienten aromeja ja jättää rasvaisen kalvon kielen päälle.

Kerman kanssa viinin täytyy olla riittävän ryhdikäs ja hapokas, jotta viini ei jäisi kerman jalkoihin. Lisäksi viinin olisi syytä olla melko kevyt, jotta se toimii vastakohtana kermaisen ruoan rasvaisuudelle.

Viinin aromimaailmassa voisi olla maamaisia vivahteita, jotka kohtaavat sienten vastaavat aromit

Nuorista viineistä ei usein löydy juomia, jotka olisivat ryhdikkäitä ja hapokkaita ja joissa olisi maamaisia aromeja. HS:n viikon viininä muutama viikko sitten arvioitu, hienosti kehittynyt Ontañón Reserva 2010 (19,52 e) on hyvä ja hauskasti ikääntynyt, mutta melko kallis sieniruoan viini.

Edullinen ja hiukan jo kehittynyt sienipastan kumppani on toscanalainen Villa Puccini Toscana 2016 (12,48 e). Sangiovese antaa siihen hapokkuutta sekä miedon mutta sopivan ryhdikkään tanniinisuuden ja Merlot aavistuksen syvyyttä. Viini on juuri ja juuri keskitäyteläinen, aromeissa on niin metsänpohjaa kuin keveitä marjojakin. Erityisen viehättävä piirre on ryhtiä luova reilu hapokkuus sekä sopivan tiukka pienten tanniinien luoma lopetus.