Jos pitäisi nimetä lounastarjonnan kestohitit, lohikeitto keikkuisi listan kärkisijoilla. Turistienkin suosima annos on kuitenkin usein pettymys, kun kalapalat eivät olekaan meheviä.

Anthony Bourdain suositteli Kitchen confidential -kirjassaan tilaamaan kalaruokia vain kalaan erikoistuneissa ravintoloissa, koska muualla kalan kierto on liian hidasta. Jos kalaa tästä huolimatta haluaa, sitä kannattaisi syödä vain tiistaisin ja torstaisin, jolloin kalan tuoreus ja kokin vireystaso kohtaavat. Mutta Bourdain työskenteli Yhdysvalloissa. Miten on Suomen ja Helsingin laita?

Lohikeittoon ravintoloissa käytettävä kala on ainakin tukkureiden mukaan tuoretta. E. Erikssonin, Tuomaan Kalatukun ja Arvo Kokkosen kalatukun vilkkain toimituspäivä on torstai, joskin ne korostavat, että tilauksia riittää melko tasaisesti maanantaista lauantaihin. Eniten myydään Norjan viljeltyä lohta.

“Keskiviikkona meille tuleva lohi on perattu Norjassa maanantaina. Maanantaina meille saapuva taas perjantaina”, kertoo Tuomaan Kalatukun Heikki Renqvist.

E. Erikssonilla kerrotaan, että kalatoimituksia on pääkaupunkiseudulla jopa kaksi kertaa päivässä.

“Kierto kalan kanssa on hyvä, se on niin herkkä raaka-aine”, sanoo Kaj Roering.

Selvitimme, millaista lohikeittoa saa muutamista Helsingin nimekkäistä paikoista. Valitsimme testipaikoiksi puskaradiossa hehkutetun ravintolan, kalaravintolan ja perinteistä ravintolakulttuuria edustavan paikan. Selvisi, että lohikeiton ongelma ei yleensä ole kalan tuoreudessa vaan sen kypsentämisessä.

Retkifiilistä merimaisemassa

Kahvila Kampelassa lohikeiton saa kermaisena tai kirkkaana.

Monen hehkuttamaa Vuosaaren Kampelan lohikeittoa saa kermaisella ja kirkkaalla liemellä. Näkkäri ja tumma leipä lepäävät liinan alla linjastolla. Keiton lohi on viljeltyä norjalaista ja saapunut samana päivänä (torstaina). Kirkas liemi on polttavan kuumaa. Kala on läpikypsää ja täten jo osittain hiutaleina ja narskuu hampaissa. Perunat ovat kuorittuja ja melko mauttomia. Miljöö, ystävällinen palvelu ja kotikalja nostavat kokemuksen tasoa. Keitossa maistuu sunnuntaireippailu ulkoilmassa.

Kahvila Kampela Missä? Uutelantie 1. Milloin? Ma–su 10–18. Paljonko? 11 e.

Vanhalla reseptillä

Kappelissa lohikeitto tarjoillaan pöytään.

Valkoiset pöytäliinat ja alkusamppanjat kuuluvat paikan lounaskattaukseen. “Vanhan reseptin” lohikeitto tarjotaan tuoreen tillin ja paahdetun saaristolaisleivän kanssa. Liemi on polttavan kuumaa, lohi ylikypsää ja kumista. Kuorettomat perunat ovat osittain hakkelusta ja tuntuvat teollisilta. Kalan tuoreudesta ei osata kertoa varmuudella, ”sitä tulee vähintään joka toinen päivä”. Pöytiin tarjoilusta ja hyvästä palvelusta maksaa, mutta keitto on hämmentävän mitäänsanomaton.

Kappeli Missä? Eteläesplanadi 1. Milloin? Ma–su 10–23. Paljonko? Pääruokana 17,90 e.

Savuinen herkkukeitto

Lohi komeilee Fisken på diskenissä keiton päälllä.

Fisken på disken kuuluu saman perheyrityksen omistukseen kuin legendaarinen Merimakasiini. Lohikeitto on täällä The Lohikeitto. Savuisa liemi kaadetaan asiakkaan edessä lohifileen ja pienten, kuorellisten perunoiden päälle. Confit-kypsennetyn lohen mehukkuus, maukkaat perunat ja savuisuus erottavat lohikeiton muista lounassopista. Kalan tuoreuden maistaa. Se on nostettu edellispäivänä Ahvenanmaalla, mutta ennen kaikkea valmistettu raaka-ainetta kunnioittaen.