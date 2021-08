Portugalilaisia viinejä on tarjolla runsaasti – Tässä erinomainen vaihtoehto syyspatojen kyytipojaksi

Bacalhôa Touriga Nacional 2017 -viinin maku on reilun hedelmäinen mutta ei kuitenkaan liian paksu.

Bacalhôa Touriga Nacional 2017

Portugali, DOC Dão

Tuottaja: Alianca Vinhos

Rypäle: Touriga Nacional

Hinta: 17,98 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Suomalaisten innostus portugalilaisista punaviineistä – kaksi eniten myytyä punaviiniä ovat portugalilaisia – tuo mukanaan runsaasti uusia portugalilaisia viinejä markkinoille. Niiden mukana on myös laadukkaita viinejä perinteisiltä Portugalin viinialueilta, kuten tämän viikon viini Bacalhôa Touriga Nacional 2017. Se tulee Dãon alueelta Portugalin keskiosista.

Millainen?

Tummanpuhuvassa viinissä on kohtaisen runsas ja lämmin tuoksu. Maku on reilun hedelmäinen olematta kuitenkaan liian paksun oloinen. Viinin hedelmä on syvän marjainen ja mausteinen. Melko täyteläinen rakenne saa keveyttä mainiosta hapokkuudesta ja tyylikkäästi kypsyneet tanniinit tuovat lähes hienostuneen lopetuksen viinin makuun. Jälkimaussa suussa pyörii kirsikan, luumun ja paahteisen mausteiset tammen aromit.

Mihin?

Erinomainen syysillan viini runsaiden pataruokien seuraan, myös kasvispadoille. Paras juusto tälle viinille voisi olla sveitsiläinen pitkään kypsytetty gruyère.