Kirpeän aromikas puolukka on parhaimmillaan kinuskin, mantelin, kookoksen, kanelin ja inkiväärin seurassa.

Puolukka sopii paljon muuhunkin kuin perinteiseen vispipuuroon tai survokseen. Kypsennä uunissa maailman helpoin hillo, mehevä piirakka tai hunajainen puolukkasurvos granolan ja jogurtin kanssa.

Näistä herkuista pitävät nekin, jotka eivät yleensä puolukasta välitä.

Helteisen kesän jälkeen puolukkasadosta näyttäisi tulevan hyvä, ja puolukkaa kannattaakin hamstrata pakastimeen reilusti.

Sillä voi rikastaa smoothien tai aamujogurtin, sen voi soseuttaa vinegretiksi tai majoneesiin, joka on etenkin riistaburgerin kastikkeena mahtavaa. Puolukasta paistuu maukas piirakka, puolukkaa voi survoa lisukkeeksi lihapadoille ja kaaliruoalle tai pyöräyttää tutuksi vispipuuroksi.

Ilahduttavan monikäyttöisyyden lisäksi puolukassa on runsaasti kuitua ja vain vähän energiaa. Puolukassa on polyfenoliyhdisteitä, jotka ovat terveellisiä monella tapaa, sekä kaliumia, joka on hyväksi verenpaineelle.

Inkivääri antaa raikasta tulisuutta ja aromikkuutta puolukoista ja makeista omenoista kypsennetylle hillolle, joka valmistetaan helposti uunissa. Vuoka kannattaa peittää uunikypsennyksen ajaksi foliolla, jotta hillo pysyy kostean mehevänä. Jos hillo kuivahtaa, lisää joukkoon vettä.

Marmeladimaisen paksu puolukkahillo maistuu ihanalta paahdetun leivän päällä, mietojen homejuustojen kanssa tai hillosilmänä puuron päällä.

Paksu marmeladimainen hillo sopii vaikka juustojen pariksi.

Jos rakastat key lime -piirakkaa, ihastut takuulla tähän puolukkapiirakkaan. Täytteessä maistuu kinuskinen kondensoitu maito, limetti ja ihanan kirpeät puolukat. Piirakkapohjaan lisätään reilusti kookoshiutaleita, jotka antavat pohjalle maun lisäksi mahtavasti rapeutta. Tämä piirakka maistuu ehdottomasti parhaimmalta leivontaa seuraavana päivänä, jolloin maut ja täytteen rakenne ovat tiivistyneet. Jos piirakkaa jää tähteeksi, se säilyy parhaiten jääkaapissa.

Hunajalla lempeästi makeutettu puolukkasurvos maustaa aamupalajogurtin. Jos haluat survokseen pikantin, puolukan kanssa ihanasti sopivan makusilauksen, mausta survos tuoreella hienonnetulla timjamilla. Viimeistele jogurttiannos muutamalla lusikallisella manteligranolaa, jossa on myös maapähkinävoita ja hunajaa.

Ohjeesta tulee granolaa isohko satsi, mutta se säilyy huoneenlämmössä kannellisessa purkissa useamman viikon.