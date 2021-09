”Maussa on pirskahtelevaa hapokkuutta, joka tuo mieleen sitruksen tai jopa miedon etikan, ja jälkimaussa tuntuu pippurisuutta. Suutuntuma on hieman lihaisa.”

Kuvailu on kuin viinikellarilta, mutta nyt on suussa limanuljaska, jalassa kumisaappaat ja niskassa hirvikärpänen.

Olemme kuusikossa Sipoonkorven liepeillä, ja paistinpannulla kaasupolttimen päällä tirisevät sienet. Sieniharrastaja ja ruokatoimittaja Anu Brask kertoo sienistä asioita, joita ani harva tulee ajatelleeksi.

Moni sienestää muutamaa tuttua lajia ja tekee löytämästään saaliista kastiketta, keittoa ja piirakkaa – herkullisia ruokia kaikki. Braskin mukaan sieniruoista saisi kuitenkin vielä paljon maukkaampia, kun sienten ominaisuuksia miettisi hieman pidempään. Sienten erilaiset makunyanssit ja suutuntumat tulevat paremmin esiin, kun ruoan muut ainekset ja valmistustapa ovat harkittuja.

Hyvänä esimerkkinä toimii limanuljaska.

”Loistava sieni, jolla on vähän huono nimi. Pieni sitrusmainen hapokkuus maussa tekee limanuljaskasta erittäin hyvän parin kalalle. Ja kun isoissa limanuljaskoissa on vielä lihaisan pureksittava rakenne, ne voi paistaa yhdessä kalan kanssa ruoaksi, joka on kuin suomalaisen luonnon surf&turf-annos”, Brask sanoo.

Sienten maut tulevat hyvin esiin, kun ne paistaa sellaisenaan miedossa öljyssä. Tärkeä on muistaa, että maistelee tuoreeltaan vain niitä sieniä, jotka tunnistaa ruokasieniksi ja jotka eivät vaadi esikäsittelyä, kuten keittämistä.

Vieressä kypsyvässä lampaankäävässäkin on napakka rakenne, mutta maku on miedompi ja hieman voinen.

”Lampaankääpä käy lihan korvikkeeksi. Rapeammaksi paistettu lampaankääpä muistuttaa maultaan jopa pekonia. Se on hyvä myös munakkaisiin tai pieneksi hakattuna pastasoosiin. ”

Sienten ominaismakuja ja tekstuureja voi tutkia paistamalla niitä miedonmakuisessa öljyssä ilman suolaa, Brask vinkkaa.

”Sieniä kannattaa maistella rohkeasti, mutta vain sellaisia sieniä, jotka varmasti tunnistaa syötäviksi sieniksi.”

”Ja jokaista syötävää sientä ei pidä napostella suoraan mättäältä, vaan pitää tietää niiden vaatima esikäsittely. Korvasieni tietenkin pitää keittää kahteen kertaan ennen syömistä, suurin osa rouskuista ja muutama haperokin esikäsitellään kunnolla keittämällä ja punikkitatti kannattaa paistaa kunnolla. Tarkkana pitää olla”, Brask muistuttaa.

Maultaan pähkinäinen ja makeahko herkkutatti on Anu Braskin suosikkisieni.

Anu Brask tunnustautuu sienihulluksi, jonka sienisesonki vie aina mennessään. Päivät täyttyvät sienten keräilystä, sieniruokien kokkailusta töissä ja kotona sekä sienten säilönnästä. Näiltä liikenevä vapaa-aika kuluu sekin sienten parissa, sillä Brask suorittaa paraikaa sienineuvojakurssia ja viimeistelee Sienihullu – Ruokia metsäsienistä -ruokakirjaansa, joka ilmestyy ensi keväänä.

Anu Braskin korissa on paperipussit eri sienille.

” ”Paras päivä sienestykselle on torstai, kun sienet ovat taas viikonlopun jäljiltä ehtineet kasvaa.”

Tavallisena arki-iltana Brask saattaa polkaista fillarilla kaupunkisienestämään kotinsa lähinurkille Toukolaan ja Viikkiin.

Kerran vuodessa ystäväpiiri yhdessä tekee ”Suuren sieniretken”, jossa vietetään koko päivä. Silloin metsään pystytetään perusleiri, jossa laitetaan ruokaa ja johon ripustetaan riippumatotkin lapsia varten.

”Perusleiristä jakaannutaan sienestämään pienemmissä ryhmissä, ja sitten taas sovitaan tapaaminen leirissä vaikka neljän tunnin päästä”, Brask kertoo ystävien perinteestä.

Useimmiten Braskin sieniretket suuntautuvat Kirkkonummelle, Hyvinkäälle, Loviisaan – ja tänne Sipooseen.

Sipoolainen metsä on syksyisenä maanantaina rehevän kaunis – mutta sienien osalta lähes tyhjä. Viikonlopulla alkanut hyvä sää on houkutellut selvästi muutkin harrastajat apajille. Rinteessä oleva taattu tattipaikka on koluttu, ja kuusikon reunaltakaan ei löydy orakkaita, joita paikassa yleensä kasvaa.

”Paras päivä sienestykselle on torstai, kun sienet ovat taas viikonlopun jäljiltä ehtineet kasvaa”, Brask vinkkaa.

Tosisienestäjälle ei maanantaikaan kuitenkaan vaikuta olevan kovin iso ongelma. Tarkka katse erottaa aluskasvillisuuden joukosta tuttuja muotoja, ja limanuljaskoiden ja lampaankääpien lisäksi Braskin koriin sekä kaasupolttimen päälle saadaan herkkutatteja sekä pikkiriikkisiä suppilovahveroita ja kantarelleja.

Leppärouskua, limanuljaskaa, lampaankääpää, suppilovahveroita, kantarelleja ja herkkutattia paistettuna.

Pannulla paistuva herkkutatti saa Braskin innostumaan. Herkkutatin makeus, runsas pähkinäisyys ja jälkimaun voimakas umamisuus ovat tehneet siitä hänen suosikkisienensä. Makupariksi sille käyvät esimerkiksi valkosipuli, välimerelliset yrtit ja kananmuna.

”Herkkutatissa tulee selvästi esille se, mitä erilaiset kypsennystavat tekevät sienelle. Kun sienen jättää pehmeäksi, pähkinäisyys korostuu entisestään, ja silloin se toimii esimerkiksi keitoissa ja risotoissa”, hän sanoo.

Rapeammaksi paistettu herkkutatti käy leivän tai salaatin päälle, ja tattipastan makuja voi korostaa raastamalla annoksen pinnalle tuoretta herkkutattia.

Kantarelli sen sijaan osoittautuu varsin miedoksi ja yllättävän mauttomaksi pannun muihin sieniin verrattuna.

”Kantarellissa on lopulta aika mitätön maku – sitä ei kannattaisi ainakaan kermaan upottaa, koska sienen maku peittyy helposti kokonaan. Kantarellin makua kannattaa korostaa ruoassa jollain umamisella raaka-aineella, vaikka tomaatilla.”

Sienitietoutta ja makumuistoja on Braskille kertynyt vuosien varrella runsaasti, mutta erästä kiinnostavaa ja harvinaista sientä hän ei ole koskaan päässyt maistamaan.

”Kurttusienen löytäminen on ikihaave. Se kun tulisi vastaan, olisi kyllä hienoa.”

Mutta miten se sitten kannattaisi valmistaa?

”En tiedä yhtään! Ensin siitä pitäisi varmaan leikata pala trangialle ja paistaa maistiaisiksi.”

Alla olevissa resepteissä sienten omat erilaiset maut pääsevät esiin. Reseptit ovat Anu Braskin kehittämiä.

Kypsän tomaatin pehmeän makea hapokkuus synkkaa kantarellien maun kanssa. Keitto on kepeä, mutta täynnä makua.

Sienikeitossa kantarellin makua korostavat tomaatit.

Italialaisen Mare e monti -tattipastan innoittama merellinen spagetti on varsinainen makupommi.

Tuore minttu on herkkutatin kaveri. Sen raikas yrttisyys sopii tatin pähkinäiseen aromiin. Vähän minttua, paljon tattia on hyvä mittasuhde.

Tatti-simpukkapasta maustetaan tuoreella mintulla.

Limanuljaskan nimi on outo, vaikkakin osuva, mutta maku on mahtava. Limanuljaska on helppo oppia tunnistamaan, ja sen maku on erityinen, yllättävä ja kaikkea muuta kuin sienimäinen.

Limanuljaskan pehmeän kirpeähkö maku sopii hyvin kalan kaveriksi. Paistetussa limanuljaskassa on lihaisa tuntu, joten kalan kanssa se on kuin metsäinen surf & turf.