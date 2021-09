Shoku Burger myy laatuburgereita poikkeuksellisen edullisesti.

Shoku Burger Pikatesti Missä? Venuksentie 4, Vantaa. Koska? Ke–to 12–19, pe 12–20, la 14–20, su 14–18. Paljonko? Hampurilaiset 8,90–9,90 e. Ranskalaiset 3 e, bataattiranskalaiset 4 e. Limut 3 e, vesipullo 2 e, pienpanimo-olut 6,70 e. Nouto? Kyllä.

Mikkolan ostarille Vantaalla viime talvena avattu Shoku Burger on paikka, jollaisia ruokaharrastajat toivovat löytävänsä. Se on ravintola, johon harva osuu sattumalta, mutta kun löytää perille, taatusti ilahtuu: ruoka on mahtavaa ja poikkeuksellisen halpaa.