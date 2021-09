Helsinkiläinen tislaamo tuo markkinoille vesipohjaisen makutisleen, joka on tarkoitettu alkoholittomaksi vaihtoehdoksi ginille.

Helsinkiläinen tislaamo The Helsinki Distilling Company on aloittanut alkoholittoman viinan valmistuksen. Helsinki Nolla -niminen tisle on kirkasta, ja yhtiön mukaan sitä voidaan käyttää juomasekoituksiin ginin tavoin.

Sitrusten ja muun muassa katajanmarjan maustamaa juomaa myydään elintarvikemyymälöissä. Puolen litran pullon hinta tulee olemaan noin 15 euroa.

”Neuvottelemme tuotteen saamisesta myös Alkon valikoimaan”, tisleen kehittänyt tislaajamestari Mikko Mykkänen kertoo.

Mikko Mykkänen ja Kai Kilpinen kehittivät nollaprosenttisen ”ginin”.

Nolla-juomaa on kehitelty Teurastamolla sijaitsevassa tislaamossa vuoden ajan. Sen valmistus alkaa sitrusten, katajanmarjojen ja mausteiden uuttamisella, minkä jälkeen uutokset tislataan ja yhdistetään. Alkoholi poistetaan lopuksi. Juomaan ei lisätä liuotinta korvaamaan alkoholijuomista löytyvää etanolia.

Tarkan reseptin ja valmistustavan tislaajamestari pitää liikesalaisuutena.

”Olemme ensimmäisenä suomalaisena tuotteena markkinoilla ja haluamme pitää etumatkamme. Alkoholittomia tisleitä tulee varmasti muiltakin yrityksiltä”, Mykkänen sanoo.

Alkoholituotteista poiketen Nolla-tisleen takaetikettiin on painettu ainesosaluettelo ja ravintosisältö. Juoma ei sisällä hiilihydraatteja eikä sokeria, ja sen energiasisältö on 1 kcal/100 ml. Parasta ennen -päiväys on merkitty puolen vuoden päähän.

Helsinkiläistislaamon mukaan alkoholiton viina on tehty niille, jotka välttävät alkoholia, mutta haluavat juoda aitoja cocktaileja mukailevia juomia. ”Raakana” juomaa ei ole tarkoitus nauttia.

Alkoholin käytön vähentämistä pidetään kasvavana ilmiönä, ja sitä kutsutaan termillä sober curious (utelias raittius). Alkoholittomien juomien suosion nousu näkyy Alkon mukaan etenkin nuorten kulutuksessa. Myös terveystietoisuuden nousu vaikuttaa alkoholimarkkinaan.

Alkoholittomien tisleiden valmistus on ollut näkyvintä Britanniassa. Kansainvälisesti tunnetuin alkoholiton tisle lienee vuonna 2014 perustetun englantilaisen Seedlip-yhtiön nollaprosenttinen ”gini”, joka löytyy myös Alkon valikoimasta 30 euron pullohinnalla.

Lue lisää: Kolmekymppinen Eetu Hakkinen maisteli pienpanimo-oluita, kunnes tajusi, kuinka paljon harrastus vaikutti arkeen – Näin elämä voi muuttua, jos lopettaa kohtuullisenkin alkoholinkäytön