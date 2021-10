Valmista pataa iso annos: ruoka vain paranee, kun lämmität sen uudelleen.

Vegaaninen stifado on herkullinen pataruoka.

Pataruoat ovat täydellistä syysruokaa. Ne valmistuvat yhdessä astiassa ja lähes itsekseen.

Nämä herkulliset kasvispadat valmistetaan kolmeen erilaiseen pohjaan.

Sitruunainen kikhernepata on ihanan tuhti ja kermaisen oloinen. Seesaminsiemenistä tehdyllä tahinilla ja kaurakermalla jalostettu liemi muhii padassa täyteläiseksi, mutta siihen tuodaan sitruunalla reilusti raikkautta.

Kikhernepadassa maistuu sitruuna.

Tomaattipohjainen maapähkinäpata on saanut inspiraationsa ruokalajista, jota tehdään monissa Länsi-Afrikan maissa. Padan juju on maapähkinävoissa, joka tekee ruoasta erityisen herkullisen. Maapähkinäpadassa on lisäksi pehmeäksi haudutettua bataattia, papuja ja lehtikaalia.

Maapähkinävoi sopii pataruoan joukkoon.

Stifado on perinteinen kreikkalainen lihapata, jonka voi mainiosti valmistaa myös kasvisversiona – ja lopputulos on vähintään yhtä herkullinen. Vegestifado kypsyy lihapataa nopeammin, sillä kasvisversiossa lihan mureutumista ei tarvitse odotella.

Stifadoon voit käyttää kaupan kylmä- tai pakastehyllystä löytyvää soijapohjaista vegekanaa tai vaikkapa vehnäproteiinista valmistettua seitania, jota saa valmiina lasipurkkiin säilöttynä.

Mausteinen stifado kypsennetään loppuun uunissa, jossa se muhii täyteläiseksi.

Pataruoka vain paranee, kun sen lämmittää seuraavana päivänä. Jos syöt samaa ruokaa monena päivänä, lämmitä uudelleen aina vain se määrä, jonka aiot heti syödä.

Padat voi tarjota esimerkiksi perunamuusin, kvinoan tai riisin kanssa.