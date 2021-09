Saksalainen Wageck Pinot Noir 2018 on löytö, jos pitää keveämmistä punaviineistä.

Wageck Pinot Noir 2018

Saksa, Pfalz

Tuottaja: Wageck Pfaffmann

Rypäle: Pinot Noir

Hinta: 11,49 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Hyvätasoisia kevyitä punaviinejä ei ole aina helppo löytää. Moni valitseekin mieluummin roseeviinin hakiessaan vaihtoehtoa valkoviinille ruokapöydässä. Kummankin suosio on kesällä huipussaan, mutta kevyellä punaviinillä voi hyvin jatkaa kesäisiä tunnelmia syksylläkin. Viikon viini on Saksan Pfalzista tuleva Wageck Pinot Noir 2018. Se on mainio löytö keveämmistä punaviineistä pitävälle.

Millainen?

Vaalean granaatinpunaisessa viinissä on kohtalainen, odotusten mukainen pinot noirin tuoksu: punaisia marjoja, kuten kirsikkaa ja vadelmaa, sekä hieman mausteisuutta ja metsänpohjaa. Viini on täysin kuiva ja reilun hapokas, tanniinit ovat hallitun vähäiset. Suussa on melko simppeli mutta ihastuttava vadelman ja metsämansikan aromi metsäisten ja mausteisten makujen jäädessä taustalle. Tämä hyvin tehty kevyt viini on hintaansa nähden oikein hyvä ostos.

Mihin?

Kevyt ja hapokas punaviini on omiaan hyvänä yleisviininä, se sopii moneen tavalliseen ruokaan. Tämä pinot noir sopii jopa savustetuille kaloille, ja sen metsäinen maku nivoutuu maukkaasti sieniruokien sävyihin.