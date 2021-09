Suomen paras olut on nyt valittu, ja se valmistetaan Espoossa – Tuomaristo pääsi yksimielisyyteen ”poikkeuksellisen nopeasti”

Kilpailussa oli mukana noin 400 suomalaisolutta.

Olarin panimon Runaway on valittu vuoden 2021 Suomen parhaaksi olueksi.

Runaway nousi voittajaksi noin 400 suomalaisoluen joukosta. Voittajaolut on tyyliltään neipa eli New England IPA, ja alkoholia siinä on 7,1 tilavuusprosenttia.

Tuomaristo luonnehti voittajaolutta hyvin tehdyksi ja erinomaiseksi tyylinsä edustajaksi. Tuomareiden mukaan siinä on hyvät aromit ja tuoreet humalat, jotka tuovat olueen useita eri tasoja. Kokonaisuus on sekä kompleksinen että helposti juotava olut.

Runaway-oluttölkin tunnistaa värikkäästä ulkoasusta.

”Loppukilpailun tuomaristo pääsi poikkeuksellisen nopeasti yksimielisyyteen parhaasta oluesta. Joskus on finaaliraadin pohdinnoissa vierähtänyt tunti jos toinenkin, mutta tällä kertaa voittaja nousi heti keskustelun ensi kierroksella esiin”, toteaa olutasiantuntija Jussi Rokka, joka toimi Suomen paras olut -kilvan päätuomarina.

”Tämä Yhdysvaltojen itärannikolta lähtöisin oleva tyyli tuottaa helposti ylihedelmäisiä ja jopa makeita juomia, mutta Runawayssa oli tasapainossa kaikki oluen elementit eli vesi, mallas, humala ja hiiva. Etenkin loppua kohden katkerot tulivat hienosti esiin.”

Voittajaolutta on saatavilla lähinnä ravintoloissa sekä Olarin Panimon omassa myymälässä Otaniemessä.

Suomen paras olut -kilvan voittaja julkistettiin Vantaan Suuret Oluet – Pienet Panimot -tapahtumassa torstaina. Kilpailu järjestettiin nyt yhdennentoista kerran.

Kilvassa on kaksitoista sarjaa, joiden osanottajat pisteytetään paremmuusjärjestykseen. Sarjojen voittajista valitaan yksi olut, joka saa Suomen paras olut -tittelin. Olarin Panimon Runaway vei kokonaiskilvan voiton ja oli paras IPA ja APA -sarjassa.

Espoolaispanimon hyvä menestys ei jäänyt yhteen sarjaan, sillä Olarin Panimo teki myös parhaan hapanoluen ja kypsytetyn oluen. Paras hapanolut on Zesty Case gose, jossa alkoholia on 5,3 tilavuusprosenttia. Kypsytettyjen oluiden voittajaksi julistettiin DBA Big Momma barley wine (10,4 %).

Muiden sarjojen voitot jakaantuivat ympäri Suomen. Parhaan vehnäoluen, Vehnä (4,7 %), teki Hailuodon Panimo. Stout ja porter -sarjan voitto meni Jyväskylään Hiisi-panimon Iku-Tursolle (12,0 %).

Paras vaalea lager Prykmester Keller (5,0 %) tulee Uudestakaupungista Vakka-Suomen Panimolta, ja pils Sulku Pils (5,2 %) Vääksystä Kanavan Panimolta. Parhaan tumman tai värillisen lagerin Bock’s Dunkelin (4,9 %) teki vaasalainen Bock’s Corner Brewery.

Vaalea tai keskitumma ale -sarjassa voiton vei Pihamaan Panimon Pihamaan Sahti (9,0 %) Heinolasta. Maustettujen oluiden voittaja oli tuusulalaisen CoolHead Brewin Party Smoosh (5,0 %). Muut oluet -sarjassa kilpailivat muihin sarjoihin sopimattomat oluet, ja voiton vei fiskarilaisen Fiskarsin Panimon Kaksi Kotia Vailla Humalaa (5,6 %).

Vuoden 2021 kilpailussa oli mukana uutena sarjana alkoholittomat ja vähäalkoholiset oluet. Voitto meni Iisalmeen Olvi Rye Mild Neipalle (2,5 %). Lisäksi kilpailussa palkittiin paras gluteeniton olut, joka oli Prykmestar Keller (5,0 %).

Päätuomari Jussi Rokka antaa ohjeita tuomareille.

Suomen paras olut -titteliä voivat tavoitella kotimaisten panimoiden Suomessa valmistetut oluet, jotka ovat säännöllisessä myynnissä. Tänä vuonna kilpailussa oli mukana noin 400 olutta kuudeltakymmeneltä eri suomalaispanimolta.

Kilvassa oluet arvioidaan täysin sokkona. Tuomareita on yhteensä viitisenkymmentä.

”Mukaan tuomaristoon voivat hakea vapaasti ne, joilla ei ole panimoriippuvuutta eli ei ole sidoksia mukana olevien oluiden panimoihin. Pyrimme siihen, että tuomaristossa on eri-ikäisiä naisia ja miehiä, kokemattomia ja kokeneita oluenharrastajia, ravintola-alalta, kaupasta, olutmedian edustajia . . .Tällä varmistetaan se, että tuomaristo edustaa laajasti suomalaista olutmakua”, sanoo kilpailun johtaja, Olutliiton puheenjohtaja Anikó Lehtinen.

Lehtinen kertoo, että tuomaristolle järjestettiin arviointikoulutus ennen maistelu-urakkaa.

Kun sarjavoittajat oli valittu, päätöksen Suomen parhaasta oluesta teki kokenut kansainvälinen finaalituomaristo.

Suomen Parhaat Oluet vuosina 2011–2021 2011 Sinebrychoff Porter, Sinebrychoff 2012 Prykmestar Wehnäbock, Vakka-Suomen Panimo 2013 Imperiaali Stout, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas 2014 American Lager, Stadin Panimo 2015 Siperia Stout, Koskipanimo 2016 Mufloni Pilsner, Panimoravintola Beer Hunter's 2017 Thunder Chief, Hopping Brewsters Beer Company 2018 Lammin Sahti, Lammin Sahti 2019 Groteski, Iso-Kallan Panimo 2020 Valo, Panimo Honkavuori 2021 Runaway, Olarin Panimo

Oikaisu 9.9. kello 16.25: Stout ja porter -sarjan voittajaolut on jyväskyläläisen Hiisi-panimon Iku-Turso -olut, ei Ikiiurso-olut, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.