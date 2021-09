Niepoort Lagar de Baixo Baga 2018 on monikäyttöinen ruokaviini.

Niepoort Lagar de Baixo Baga 2018

Portugali, DOC Bairrada

Tuottaja: Niepoort

Rypäle: Baga

Hinta: 18,90 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Yhdeksäntoista euron viinissä sopisi olla jokin juju, että viitsisi kuluttaa sen verran viiniostokseen. Niepoortin Lagar de Baixo Bagassa laatua takaa intohimoinen ja arvostettu tuottaja, joka on innostunut Portugalin Bairradan alueen maaperistä ja ennen kaikkea sen Baga-lajikkeesta. Tämänkin viinin kohdalla päämäärätietoinen ja monivuotinen tarhojen hankinta tuntuu viinin herkullisessa maussa.

Millainen?

Vaalean rubiinipunaisesta viinistä erottuu vadelman ja punaherukan tuoksua, mukana on myös tilkka aromikasta kirsikkaa. Lisäksi viinissä on mausteisuutta ja hiukan kuivan kangasmetsän sävyä. Maku on kuiva, selkeän hapokas ja hämmentävän tyylikkäästi tanniininen. Juuri ja juuri keskitäyteläisessä viinissä on keskipitkä maku. Kokonaisuus on todella tyylikäs ja harmoninen. Viinin maussa on paljon pinot noir -tyyppisiä piirteitä, joten niiden ystäville tätä voi hyvin suositella.

Mihin?

Kevyehkö, mutta runsaan marjainen ja mausteinen viini on monikäyttöinen ruokaviini, tosin suosittelisin kevyempiä ruokia, kuten sieniä ja vaaleaa lihaa. Hapokas viini pärjää hyvin myös tomaattisille ruuille.