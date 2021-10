Kivelliset oliivit, pähkinät ja jopa jälkiuunileipä saattavat lohkaista hampaan.

Hammaslääkärin vastaanotolle tulee aika ajoin potilaita, joiden hammas on kokenut ruokaillessa kovia. Hampaasta on saattanut lohjeta pala, paikka on irronnut tai pahimmillaan koko hammas on haljennut.

Harvempi saa hampaansa rikki ranskanleivällä, mutta oliivit herättävät jo enemmän epäilyksiä. Aiheuttaako joku tietty syötävä erityisen paljon vaurioita hampaille?