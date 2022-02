Metflex on uusi ruokavaliotrendi, joka pyrkii yhdistämään hiilihydraatit ja ketoilun – Asiantuntijoiden mukaan ainakin diabeetikoiden on syytä olla varovaisia

Yhdysvalloissa kehitetyssä metflex-ruokavaliossa syödään välillä vähähiilihydraattista ruokaa, välillä runsaammin hiilihydraatteja.

Painonpudotusmarkkinoiden uusin tulokas on metflex-ruokavalio, jossa syödään välillä proteiinia ja rasvaa, välillä runsaammin hiilihydraatteja. Yhdysvalloissa tätä ruokavaliota hehkutetaan laajasti, ja yksi suomenkielinenkin metflex-valmennus jo löytyy.

Termi metflex tulee sanoista metabolic flexibility, aineenvaihdunnallinen joustavuus. Se tarkoittaa kehon kykyä käyttää tehokkaasti hyväkseen kulloinkin saatavilla olevaa energiaa, oli se sitten peräisin hiilihydraateista tai rasvoista.

Metflex-ruokavalion tavoitteena on lisätä joustavuutta vaihtelemalla rasvan ja hiilihydraattien osuutta ruoassa. Vaihtelu voi olla viikoittaista: vähähiilarisella viikolla on tarkoitus saada keho polttamaan ensisijaisesti rasvaa. Seuraavalla viikolla syödään reilummin hiilihydraatteja. Toisissa ohjeissa viikot ovat keskenään samanlaisia, mutta hiilihydraatteja syödään yhtenä päivänä viikossa tavallista enemmän.

Metabolista joustavuutta ilmiönä on tutkittu paljonkin. Terve ihminen pystyy vaihtamaan energianlähteitä eli syömään välillä rasvapitoisempaa, välillä hiilihydraattipitoisempaa ruokaa. Useissa tutkimuksissa on myös todettu, että liikunta ja ylipainoisilla energiavaje eli painon pudottaminen lisäävät tätä joustavuutta.

Sitä, miten ruokavalion koostamisella voisi edistää metabolista joustoa, ei juuri ole tutkittu.

”Aineenvaihdunnallinen joustavuus kertoo ihmisen terveydestä ja on tietysti siksi tavoiteltava ominaisuus. Tieteeseen perustuvaa metflex-ruokavaliota ei kuitenkaan ole olemassa. Jotkut ravintovalmentajat ovat ilmeisesti vain napanneet termin kaupalliseen käyttöön”, laillistettu ravitsemusterapeutti Jan Verho sanoo.

On helppo ymmärtää, että metflex-ilmiön mukaan nimetty ruokavalio kiinnostaa laihduttajia. Vaihteludieetti on huomattavasti monipuolisempi ja sallivampi kuin ketogeeninen ruokavalio, jossa hiilihydraatteja on todella vähän, tai perinteinen kaloreita rajoittava laihdutuskuuri.

”Metflex-ruokavaliossa ei ajatella minkään yhden tietyn ruoka-aineryhmän lihottavan tai laihduttavan. Se voi tuoda syömiseen joustavuutta ja monipuolisuutta, jos on aiemmin pitänyt hiilihydraatteja tai rasvaa kovin pahana asiana”, laillistettu ravitsemusterapeutti Janne Makkonen arvioi.

”Ravitsemuksellisesta näkökulmasta hyvää on myös se, että syödään rasvan ja proteiinin ohella myös marjoja, hedelmiä ja kasviksia.”

Laihdutuskeinona metflex-ruokavalion luvataan tuovan niukasti hiilihydraatteja sisältävän ketoruokavalion hyödyt ilman äärimmäisiä rajoituksia. Amerikkalaisissa blogeissa tavoitteeksi mainitaan usein ketoosi, jossa maksa valmistaa rasvasta ketoaineita elimistön polttoaineeksi. Suomenkielisessä metflex-valmennuksessa ketoosi ei ole varsinainen tavoite, vaikka keho saattaakin vähähiilarisella viikolla mennä ketoosiin.

Vähähiilihydraattiseen ruokavalioon perehtynyt Makkonen suhtautuu rasvanpolttolupauksiin epäillen.

”Jos ollaan viikko runsaammilla hiilihydraateilla, keho kyllä hyppää pois ketoosista. Kunnollinen rasva-adaptoituminen eli tehokkaaseen rasvojen hyödyntämiseen oppiminen vie elimistöltä enemmän aikaa kuin viikon”, Makkonen sanoo.

”Kovin lyhyellä aikavälillä vaihtelu voi johtaa siihen, että keho ei oikein sopeudu käyttämään kunnolla energiakseen sen paremmin rasvaa kuin hiilihydraattejakaan.”

Hän huomauttaa, ettei ketoosi ole laihtumisen kannalta mikään edellytys eikä kaikkien laihduttajien kannata sitä tavoitella.

Metflexiä rummuttavat tahot lupaavat, että hiilihydraattien ja rasvan syömisen vuorottelu laittaa vauhtia aineenvaihduntaan. Laillistettujen ravitsemusterapeuttien mukaan aineenvaihduntaa voi tehostaa ruokavaliolla lähinnä silloin, kun on kituuttanut pitkään liian pienillä energiamäärillä ja aineenvaihdunta toimii säästöliekillä. Kun lisätään ruoasta saatavan energian määrä sopivalle tasolle, tilanne palautuu normaaliksi.

”Muussa tapauksessa paras tapa vauhdittaa aineenvaihduntaa on lisätä liikuntaa”, Makkonen ja Verho sanovat.

Kun ruoka-aineita tavalla tai toisella rajoitetaan, tuloksena on toki yleensä laihtuminen. Eri asia on, oppiiko viiden tai kahdeksan viikon metflex-kuurilla syömään niin, että kilot pysyvät poissa.

”Laihduttaminen millä tahansa muutaman viikon kuurilla on hyödytöntä. Kun pudottaa nopeasti painoa, on todennäköisesti muutaman vuoden kuluttua lihavampi kuin jos ei olisi tehnyt mitään. Tiukka rajoitusruokavalio voi myös laukaista syömishäiriön, jos sellaiselle on alttiutta”, Jan Verho varoittaa.

Onko rasvan ja hiilihydraattien välillä vuorotteleminen sitten terveellistä? Virallisten suositusten mukaanhan meidän tulisi koostaa joka päivä pääateriat samalla tavalla: puolet kasviksia, neljännes proteiinia ja neljännes hiilihydraatteja. Jopa välipalojen pitäisi sisältää näitä kaikkia.

”Terveelle ihmiselle hiilihydraattien ja rasvan vaihtelu ruokavaliossa ei ole ongelma. Jos glukoosiaineenvaihdunnassa eli verensokerin vaihtelussa on haasteita, kuten hyvin monella suomalaisella on, hiilihydraattimäärien heittelehtiminen voi pahentaa tilannetta”, erityisesti diabeteksen ruokavaliohoitoon perehtynyt Janne Makkonen arvioi.

Energialähteiden vaihteluun perustuva ruokavalio sopii siis huonosti diabeetikoille ja esidiabeetikoille. Lähes miljoonan suomalaisen arvioidaan sairastavan esidiabetesta, jossa verensokeri on jo koholla, vaikka ei vielä diabeteksen kriteereitä täytäkään. Useimmat esidiabeetikot eivät tiedä tilastaan.

Terveyskirjasto.fi:n mukaan esidiabeteksen pääsyy on vyötärölihavuus. Valtaosa näistä lähes miljoonasta esidiabeetikoista on siis ylipainoisia, ja metflex-blogien laihdutuslupaukset saattavat hyvinkin kiinnostaa heitä. Ennen tällaisen ruokavalion aloittamista voi olla viisasta mittauttaa verensokeritasot.

Janne Makkonen korostaa, että myös ketoosi voi olla riskialtis tila tiettyjä diabeteslääkkeitä käyttäville ja sairaustapauksissa. Sillä on nesteitä poistava vaikutus, joten esimerkiksi munuaissairauksia sairastaville ketogeeninen ruokavalio ei välttämättä sovi.

”Mitä enemmän on sairauksia ja lääkityksiä ja jos kuuluu johonkin riskiryhmään, sitä tärkeämpää on punnita huolella ruokavalion mahdolliset riskit ja hyödyt”, Makkonen korostaa.