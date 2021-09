Kalasatamassa jonotetaan vegaanista thairuokaa kuin ilmaisia ämpäreitä – tällainen on Thai Vegan Kitchen, jonka annokset eivät petä

Thai Vegan Kitchen -ruokarekan annokset vievät nälän ja pursuavat makua.

Thai Vegan Kitchen Pikatesti Missä? Redi, Kalasatamankatu. Milloin? Ma–pe 11–19, la–su 12–19. Paljonko? Annokset 7,50–12,90 e. Nouto? Kyllä.

Kauppakeskus Redin pihalla puhaltaa hyytävä syysviima, mutta silti rakennusten välissä nököttävän auton edessä kiemurtelee jono. Täällä ei jonoteta ilmaisia ämpäreitä, vaan vegaaniruokaa. Tarkemmin sanottuna thaimaalaista vegaaniruokaa.

Pääkaupunkiseudun ruokapiireissä aiemmin Thiitsoob-nimellä toiminut Thai Vegan Kitchenin food truck on ilmiö: sosiaalisen median vegaaniryhmissä jotkut väittävät sen tarjoavan parasta kasvisruokaa koko kaupungissa. Rekka on palvellut niin Rautatientorilla kuin Vanhankaupunginlahdella. Keväästä asti vegaanisapuskaa on nautittu Kalasatamassa.

Thai Vegan Kitchen ei ulkoasunsa puolesta vaikuta aivan tavalliselta ruokarekalta. Ensinnäkin toiminta on melkoisen järjestäytynyttä: on omat tuolit ja pöydät, maustelaatikot ja ulkoruukuissa kasvatettavat chilit. Myös jätehuolto on järjestetty asianmukaisesti.

Ammattimaisesta linjasta poikkeaa vain itse auto. Ensisilmäyksellä se näyttäisi kuuluvan pikemminkin eläinoikeusliikkeen mielenosoitukseen kuin kauppakeskuksen ravintolatarjontaan: ajoneuvo on lähes kauttaaltaan repaleisten, vegaani- ja eläinoikeusideologiaa julistavien tarrojen ja lentolehtisten peitossa. Vegaaniliiton jäsenille luvataan ruokien hinnoista alennusta 10 prosenttia.

Aiemmin kasvisravintoloissa törmäsi turkistarhausta ja lihansyöntiä vastustaviin julisteisiin, mutta nykyään vegeruokaa nautitaan lähes kaikkialla ilman näkyviä aatteen tunnusmerkkejä. Siksi Thai Vegan Kitchenin ulkoasu herättää nostalgisia mielikuvia – ja pienen epäilyksen siitä, onko ideologia täällä makuja tärkeämpi asia.

Makeantulisesta pad thai -nuudeliannoksesta löytyy soijasuikaleita, savutofua ja ”tummaksi soijaksi” kutsuttuja lihaisen makuisia palasia.

Epäilykset osoittautuvat katteettomiksi, kun testiin pääsevät thaimaalaisen keittiön klassikot, makeantulinen pad thai -nuudeliannos sekä papaijasalaatti eli som tam. Molempien annosten makuprofiili on erinomainen: pad thaissa suolaisenmakea ja hivenen hapan kastike on täydellisen lempeästi tasapainossa. Som tamin rouskuvat rakenteet taas oikein pursuavat kirpeäntulista nautintoa.

Pad thaista löytyy nuudelien, tuoreiden yrttien ja itujen seasta jopa kolmea eri proteiinia: soijasuikaleita, savutofua ja “tummaksi soijaksi” kutsuttuja, hyvin lihaisen makuisia palasia. Kun normiravintolassa kasvissyöjä joutuu usein tyytymään yhteen proteiinivaihtoehtoon, tämä tuntuu jopa ylellisen tuhlailevalta. Nälkä ei todellakaan jää.

Som tam -salaatin lisukkeet sen sijaan ovat hieman vaatimattomampia: grillattua “porsasta” esittävät soijapalat muistuttavat rakenteeltaan pesusientä ja riisi on jäänyt maustamatta.

Kokonaisuutena lounas jättää hyvän mielen. Lihankorvikkeet jakavat suomalaisten makumieltymyksiä, mutta aasialaisessa kulttuurissa niiden käyttämisellä on pitkät perinteet.

Thai Vegan Kitchenissä proteiininlähteet vaihtelevat, ja tarjolla on milloin beyond meat -pihvistä leikattuja suikaleita, milloin seitania, tofua tai soijaa. Tämä tuntuu miellyttävän ihmisiä, sillä jonoa riittää koko lounaan ajan. Seuraavaksi Thai Vegan Kitchen kuitenkin suunnittelee muuttoa muualle. Ajantasainen sijainti onkin syytä tarkistaa paikan Facebook-sivulta.