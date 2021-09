Stellenbosch Manor Barrel Fermented Chenin Blanc 2019 on tasapainoinen ja tyylikäs viini.

Stellenbosch Manor Barrel Fermented Chenin Blanc 2019

Etelä-Afrikka, WO Stellenbosch

Tuottaja: Stellenrust Wine Estate

Rypäle: Chenin Blanc

Hinta: 19,99 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Alkossa myydään kuukausittain pieniä, muutaman viinin teemoitettuja eriä. Nyt syyskuussa vuorossa ovat Chenin Blanc -lajikkeesta tehdyt viinit ympäri maailman. Nämä ovat melko hinnakkaita, noin 20 euron viinejä. Yksi joukon kiinnostavimmista on reilusti tammitettu eteläafrikkalainen Stellenbosch Manor Barrel Fermented Chenin Blanc 2019.

Millainen?

Kellertävän viinin tuoksussa on päällimmäisenä tammikypsytyksen mausteisuus ja paahteinen pähkinän sävy ja taustalla kohtalainen hedelmäisyys.

Viinin maku on kuiva. Hapokkuus on lajikkeelle tyypillisen runsas. Maku on kohtalaisen pitkä: aluksi tuntuu hiukan voinen aprikoosin ja sitruksen sekoitus, ja sitä seuraa paahteinen ja maustepippurinen tammisuus, jonka seassa on hiukan hiivaleivän sävyä. Varsinkin tammen hallitsema jälkimaku on tyylikäs ja maku kokonaisuudessaan sangen tasapainoinen.

Mihin?

Tällainen ryhdikäs ja runsaan tamminen valkoviini on parhaimmillaan paistetun kalan kanssa. Myös paahdetut kasvikset ovat omiaan viinin seurassa.