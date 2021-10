Hienosti sisustettu Zhén mainostaa olevansa ensimmäinen fine dining -kokemuksia tarjoava kiinalainen ravintola.

Zhén ★★ Missä? Eteläinen Makasiinikatu 4. Milloin? Ti–to 11–23, pe 11–24, la 14–24. Paljonko? Alkuruuat 6–12,80 e, pääruuat 22–38 e, jälkiruuat 9–11,80 e. Nouto? Kyllä.

Tiettävästi Helsingin ensimmäinen kiinalainen ravintola China avattiin Tornissa vuonna 1953. Tarjolla oli hummeria, kolme vuorokautta kypsennettyjä bambupuun nuppuja ja kiinalaisia sieniä. Aikalaiskuvailun mukaan paikka lienee ollut lähellä niin sanottua huippuravintolaa, jossa syömistä kutsutaan fine diningiksi.

Sittemmin Helsingissä on ollut satoja kiinalaisia ravintoloita, joista suurin osa on tarjonnut länsimaalaisille maistuvia helppoja kiinalaistyyppisiä ruokia. Viime vuosina on perustettu myös rohkeampia ja parempia kiinalaisia, mutta muistaakseni yksikään ei ole tohtinut yhdistää tarjontaansa maagista sanaparia fine dining.

Tämän takia odotukset ovat korkealla, kun astumme Eteläisen Makasiinikadun Zhéniin.

Eteläinen Makasiinikatu kulkee Zhén-ravintolan ohitse.

Ravintola sijaitsee vuonna 1905 rakennetussa Navigator-nimisessä jugendtalossa, joka on ollut varustamoiden liiketalo ja 1990-luvulla myös talousrikosvyyhtiin sotkeutuneen Interbankin konttori. Sisustus on mieltä hyväilevä, suorastaan hieno: marmoripylväitä, suuria lamppuja, puuseiniä ja pramea baaritiski keskellä korkeaa salia.

Kiinassa pitkään asunut kulinaristivieraani myhäilee toiveikkaasti, kun maistamme alkukeittoja.

Pippurisessa chilikeitossa (11,80 e) on keskivahva tulisuus hyvässä sopusoinnussa mainion liemen kanssa. Silkinpehmeä tofukeitto (11,80 e) on makean viettelevä, ja sen suurustus on todellakin silkkistä eikä liisteriä, kuten kiinalaisissa ravintoloissa niin usein.

Höyrytetty bao bun (6 e) ei juurikaan eroa tehdasmaisista bao-sämpylöistä. Kasvissuikaletäyte on mitäänsanomaton.

Orava-kala on kuuluisa ruoka Jiangsun maakunnasta.

Pääruuiksi seurueemme ottaa kiinalaiseen tapaan useita annoksia. Tosin tarjoilija tahtoo väkisin työntää yhden annoksen kunkin eteen.

Orava-kuha (34 e) on kalaruuista tunnetun Jiangsun maakunnan kuulu ruokalaji. Uppopaistettu kala näyttää aivan kuin siitä kasvaisi pieniä juustonaksuja. Ikävä kyllä makuelämys on todellakin kuin söisi juustonaksuja ilman juustoa.

Tarjoilija väittää, että hapanimeläkastike on ravintolan tekemä. Siitä puuttuu kaikkinainen syvyys ja happamuus, joten yhtä hyvin ravintola olisi voinut hankkia kastikkeensa kaupasta.

Zhénin naudanribsit keittiömestarin salaisessa kastikkeessa (28 e) on myös pettymys. ”Karjalanpaistia kiinalaisittain”, sanoo toinen vieraani. Kastikkeessa erottuvat mieto chili ja viisimauste, mutta maku jää kauaksi täyteläisestä. Hienostoruokailua kaiketi edustaa se, että kylkipalojen lihat on leikattu irti luusta.

Munakoiso hapanimeläkastikkeessa (22 e) on kelpo annos. Kastike ei peitä munakoison makeaa täyteläisyyttä.

Mapotofu (22 e) saa pikantin makunsa hieman happamalta mentolilta maistuvasta sichuaninpippurista. Pippurimarjat turruttavat suuta ja antavat tunnistettavan vivahteen ruualle. Zhénin versio on vegaaninen, tai ainakin niin tarjoilija vakuuttaa. Annoksessa käytetään kunnolla sichuaninpippuria ja sitä syö mielellään, mutta mitään erityisen mieleenpainuvaa annoksessa ei ole.

Jälkiruuista emme odota juuri mitään, sillä pääruuat ovat olleet joko kohtalaisia tai tylsiä sekä liian kalliita laatuunsa nähden. Jälkiruuat kuitenkin yllättävät positiivisesti yksinkertaisuudellaan.

Friteeratussa maitokiisselissä (11,80 e) on ohut rapea pinta ja sisus on tasapainoinen ja lempeän makea. Jäätelö (9 e) on maustettu makeankarvaalla matcha-teejauheella. Vieraani pitävät teen makua laimeana, mutta minusta matchaa on ihan tarpeeksi.

Ravintolan verkkosivuilla sanotaan, että lounaalla saa monenlaisia annoksia, mutta käyntikerrallani valittavana on vain kaksi annosta.

Alkupalana tulee tavanomainen maissikeitto. Pääruuaksi otan kanaa ja tofua chilisessä kastikkeessa. Kyseessä on mapotofua muistuttava rasvainen kastike. Annos ei ole huono, mutta lounaaksi 18 euroa on kokonaisuudesta aivan liikaa.

Zhénin annoksista aika ajoin maistuu, että keittiöstä löytyy ravintolan kehumaa aitokiinalaista taitoa, mutta liian usein valmistuksesta puuttuu intohimo. Ehkä emme ole ainoita asiakkaita, jotka ovat pettyneet, sillä molemmilla käyntikerroilla kaunis ravintola oli surullisen tyhjä.

