Sumoll-rypäleestä tehty Montrubí Gaintus Radical käy vaihtoehdoksi vaikka pinot noirille.

Montrubí Gaintus Radical 2019

Espanja, DO Penedès

Tuottaja: Montrubí

Rypäle: Sumoll

Hinta: 18,89 e

Saatavuus: Hyvä

★★★★

Mikä?

Montrubí Gaintus Radical on tehty Espanjan Penedèksessä harvinaisesta paikallisesta lajikkeesta nimeltään Sumoll. Tarhat sijaitsevat yli 500 metrin korkeudessa, jossa ilmasto on viileä. Viinissä on pinot noirista tuttua kepeyttä ja marjaisuutta.

Millainen?

Väri on vaalea ja tuoksu kohtalainen. Aromeina voi kohdata puolukan, karpalon ja vadelman sekoitusta, joka yhteensä tuo mieleen itselleni aromikkaan kotimaisen omenan. Lisäksi viinin loppumaussa tuntuu viehkeä mausteisuus. Kuiva ja reilun hapokas viini on kepeän oloinen, sillä siinä on ilahduttavasti vain 12,5 prosenttia alkoholia. Vieno tanniinisuus on linjassa keveyden kanssa. Nuoren viinin maku on jo nyt herkullinen, ja parin vuoden kypsytys tuo varmasti lisää syvyyttä suutuntumaan.

Mihin?

Marjaisa, raikkaan hapokas ja vähätanniininen punaviini on perinteinen kevyiden linturuokien viini. Myös runsasaromiset ja rasvaiset kasvisruoat saavat viinistä oivan kumppanin. Tosin tulista ruokaa kannattaa välttää, sillä se saattaa tuottaa suuhun polttavan jälkimaun viinin kanssa.