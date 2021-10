Pizzerioissa nähty ilmiö toteutuu nyt aasialaisissa ravintoloissa – Vallilan H'noi Bistro on parhaimmillaan ilta-aikaan

Vallilan vietnamilainen bistro ei tarjoa pikaruokaa, vaan intiimiä tunnelmaa ja mietittyjä makuja.

H’noi Vietnamese Bistro Pikatesti Missä? Hämeentie 94 Milloin? Ma–pe 11–22, la 14–22 (aukiolo kannattaa tarkistaa). Paljonko? Annokset 7–12,80 e. Nouto? Kyllä.

Ensin se tapahtui pizzoille, sitten tacoille ja nyt vihdoin aasialaiselle ruualle. Erikoistuminen.

Emme enää mene vain “pizzalle”, vaan ensin valitaan, halutaanko tällä kertaa napolilaista, roomalaista vaiko hapanjuureen leivottua pizzaa. Samalla tavalla Helsingin kiinalaiset, vietnamilaiset, thaimaalaiset ja korealaiset ravintolat ovat viime vuosina alkaneet erottua toisistaan ja satsata rohkeasti eri tyyleihin.

Meillä on nykyään käsintehtyihin nuudeleihin erikoistuneita pikku kuppiloita, kokonaan vegaanisia thaipaikkoja ja nuorison suosimia kuplateekahviloita. Ruokaharrastajat väittelevät siitä, mistä saa parhaimman pho-keiton ja mistä maukkaimman bánh mì -patongin.

Valtaosa aasialaisista ravintoloista on aiemmin keskittynyt tarjoamaan lounasta tai muuten vain edullista, nopeasti nautittavaa ruokaa.

Ilahduttava poikkeus tässä joukossa on Vallilan uusi vietnamilainen bistro, H’noi. Se on parhaimmillaan nimenomaan ilta-aikaan, kun pöydissä nautitaan tuoreista aineksista valmistettuja cocktaileja, trendipop soi ja pikkuruisen ravintolan vielä pienemmän discopallon värit heijastuvat katosta.

Tunnelman puolesta H’noi on täydellinen intiimeille treffeille. Mikäli treffit sujuvat hyvin, cocktail-lista tarjoaa mahdollisuuden lisäflirttailuun – miltä kuulostaisi esimerkiksi juoma nimeltä Thai Me Down? Ainakin aromin puolesta sitä kannattaa kokeilla, sillä rommipohjainen drinkki tasapainottelee hienosti kirpeän, tulisen ja hedelmäisen makumaailman välillä.

Pienet annokset ja drinkit ovat H’noin juttu.

Monet pikkuruisen H’noi-bistron annoksista ovat entuudestaan tuttuja: täälläkin on kesärullia, papaijasalaattia ja pho-keittoa. Painokkaimman suosituksen ansaitsevat kuitenkin kaksi hieman eksoottisempaa annosta. Banh hoi on perinteinen vietnamilainen ruoka, jota tarjotaan usein erityisissä juhlatilanteissa, kuten vaikkapa häissä, sillä sen valmistaminen vaatii sekä aikaa että taitoa.

Banh hoissa ohuet riisinuudelit on kääritty nyyteiksi, vähän kuin pikkuruisiksi lankakeriksi. Niiden kanssa tarjotaan öljyssä rapeaksi paistettuja valkosipulin- tai kevätsipulin versoja sekä dippikastiketta. Lisäksi rapeaa possua, kanaa tai vaikkapa tofua – H’noista löytyvät kaikki nämä vaihtoehdot. Kokonaisuus nautitaan pieneen salaatinlehteen käärittynä, ja painotan tässä nautitaan-sanaa.

Ehkä vielä tyydyttävämmän makukimaran tarjoaa ruokalistan fuusiovaihtoehto, eli korealaisvaikutteinen, moderni gimbap-muunnelma. Siinä höyrytetty (myöskin salaattikäärössä tarjottava) sushiriisi yhdistyy tuoreisiin vihanneksiin, grillattuun merilevään, pinkkiin säilöttyyn inkivääriin ja chilimajoneesiin. Tähänkin annokseen proteiinin saa valita itse. Vaikka pieni käärö on hieman sotkuisesti syötävä, on erilaisten rakenteiden ja makujen yhdistelmä niin tyydyttävä, että ruokailija nuolee sormensa tyytyväisenä, ehkä jopa seuralaisen sormet.

Aukiolojen osalta H’noi on toiminut epäsäännöllisesti. Paikka on ollut usein kiinni, vaikka sen olisi aukiolojen mukaan pitänyt olla auki.