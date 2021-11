Lie Mi -ravintolan Shanghai-tacot tekivät pienestä kuppilasta menestysketjun. Nyt kilpailijat jäljittelevät annosta, jota ihastellaan jopa tv-sarjoissa

Shanghai-tacot on viime vuosien suurimpia hittiannoksia.

Tauno Palon sipulipihvi. Ravintola Salven silakat. Vety Lappeenrannan torilla.

Olennainen osa ruokakulttuuria ovat kaikkien tuntemat klassikkoannokset. Tämän päivän kiihkeällä ravintolakentällä niitä syntyy koko ajan lisää.

Yksi viime vuosien suurimmista hiteistä sai alkunsa ravintola Siltasen jazz-brunssilla vuonna 2014. Kara Ching ja muutamat hänen kaverinsa pitivät siellä ensimmäisen pop up -tilaisuutensa. Heidän tavoitteenaan oli kehitellä brunssille herkullisia annoksia.

Yhden ruuan kohdalla Ching onnistui keskimääräistä paremmin. Siinä pienen tortillalettusen päälle kasattiin rapeaa possua ja tuoreita vihanneksia, ja koko komeus viimeisteltiin mausteisilla kastikkeilla.

Kun Ching ja hänen liikekumppaninsa seuraavana vuonna avasivat ensimmäisen Lie Mi -ravintolan, oli hittiannokselle keksitty myös nimi, Shanghai-tacot. Se on ristiriitaisuudessaan nerokas: kiinalainen suurkaupunki ja eteläamerikkalaiset lettuset eivät äkkiseltään ajateltuna oikein millään tavalla liity toisiinsa. Ja vaikka Lie Mi on pääosin vietnamilaishenkinen ravintola, Shanghai-tacojen makumaailma on korealainen. Melkoinen sillisalaatti siis.

Yksi Lie Mi -ketjun ravintoloista toimii Bulevardilla.

Mutta juuri tällaiset riitasoinnut ovat usein niitä, jotka saavat gastronomisen sävellyksen soimaan kaikkein kiinnostavimmalla tavalla. Nykyään Lie Mi -ravintoloiden myynnistä Shanghai-tacojen osuus on lähes 80 prosenttia. Pieni kuppila on laajentunut viiden paikan ravintolaketjuksi, joka avasi toimipisteen viimeksi Tampereelle. Annos on siis ollut avain menestykseen.

Shanghai-tacoja on kuvailtu muun muassa “orkesteriksi suussa”. Se tarkoittaa, että ruuassa on paljon erilaisia rakenteita (rapeaa, pehmeää, täyteläistä, mehevää, raikasta) ja tietysti makuja. Makupohjan muodostavat kolme ravintolassa itse valmistettua kastiketta: seesam-hoisin-soosi, minttu-hunajajogurtti ja chilimajoneesi. Annos ei kuitenkaan ole pelkkää mättöä, sillä se sisältää runsaasti tuoreita yrttejä, ituja ja vihanneksia.

Juuri tämä monipuolisuus selittää, miksi Shanghai-tacoista on tullut 2020-luvun taitteen The Ruoka. Niistä puhutaan Aikuiset-hittisarjassa ja ruokalehdissä – ja tietenkin jäljitellään myös muissa ravintoloissa. Alkuperäistä nimeä ei kukaan muu ole kehdannut käyttää, mutta esimerkiksi “Korean taco” -nimisiä, hyvin paljon esikuviaan muistuttavia annoksia löytyy useasta helsinkiläispaikasta.

Ei ihme.

Nykyään rakastetaan juuri tällaista ruokaa: rentoa fuusiota, joka toimii yhtä hyvin vegaanisena kuin lihaversiona. Emme vahdi enää tiukkapipoisesti, mikä raaka-aine tai vaikute kuuluu mihinkin tyyliin tai kulttuuriin, vaan fine dining yhdistyy pikaruokaan yhtä luontevasti kuin tacot aasialaisiin makuihin.

Ravintola Lie Min yrittäjä muutti Suomeen lapsena Hongkongista.

Monenlaiset ruokamuodit ja vaikutteet ovat perinteisesti saapuneet Suomeen Ruotsin kautta. Nykyään trendejä tulee muualtakin.

Kara Ching muutti Suomeen lapsena perheensä kanssa Hongkongista. Hän on jo toisen polven ravintolayrittäjä. Ennen Lie Mi -ravintolan perustamista Ching teki gastronomisen tutkimusmatkan Berliiniin, ja omien sanojensa mukaan kävi läpi “kaikki kaupungin vietnamilaiset”, palasi sitten Suomeen ja alkoi soveltaa oppeja omalla tavallaan. Lopputulos on ruokahistoriaa.