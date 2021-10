Onko tässä Helsingin kuvauksellisin kahvila? Itä-Pasilaan ilmestyi leivoskahvila, jonka sisustus on toisesta maailmasta

Itä-Pasilassa voi sukeltaa scifi-maailmaan iltapäiväkahvien aikana.

Outrun Cafe Pikatesti Missä? Asemapäällikönkatu 3. Milloin? Ke–la 11–22, su 11–20. Paljonko? Leivokset 3–6,50 e , kahvit 3–4,80 e, teet 4–5 e. Esteetön? Kyllä.

Sisäpihojen ja toistensa kaltaisten rakennusten suojasta hohkaa neonvalo. Se osuu silmään muuten värittömässä ympäristössä.

Outrunia sopivampaa kahvilaa Itä-Pasilan betoniutopiaan on vaikea kuvitella. Sen omistajat, taiteilija Marko Peck ja hänen kumppaninsa suunnittelija Dario Nascimben, kertovat olevansa viehättyneitä Itä-Pasilan arkkitehtuurista ja retrofuturismista.

Olikin vain ajan kysymys, milloin avaruusestetiikka tekisi paluun. Matti Suurosen Futuro-talosta on kulunut jo runsaat 50 vuotta.

Outrun-kahvila on kuin ovi fantasiamaailmaan. Seinät ja kupit toistavat pinkin sävyjä. Sohvat ja tuolit ovat kuin auringolla sivellyt. Galaktinen musiikki ja tarjoilut noudattavat samaa tunnelmaa.

Leivosvitriini on ihastuttavan kompakti! Täällä on vedetty linjoja ja pidetty katse fokusoituna. Pelkästään makeaa sisältävästä valikoimasta on helppo valita.

Sisustuksen tyyli jatkuu leivoksissa.

Tilaamme Hypnotic-macaronin, Sublime-suklaaleivoksen sekä Cassis-mantelicroissantin – ne ovat vegaanisia ja croissantia lukuun ottamatta myös gluteenittomia. Paikan tuotekehittäjä ja kondiittori Rommel Reyes on saanut klassisen ranskalaisen kokin ja kondiittorin koulutuksen Pariisissa École Belloute Conseil -koulussa, jonne macaronien ylivaltias Laduréekin lähettää kondiittoreitaan. Reyes kääntyi kuitenkin vegaanisen leivonnan seurakuntaan omien kokeilujensa seurauksena vuonna 2016.

Tilaamme Good Life Coffeen guatemalalaisen kahvin käsinsuodatettuna ja Cafetorian kofeiinittoman kahvin, joka on sekoitus meksikolaista ja etiopialaista kahvia. Myös mielikuvitukselliselta kuulostava teelista (snakes nest, popcorn, masala chai) ansaitsee maininnan.

Leivokset näyttävät siltä, kuin ne kuuluisivat Louvreen ihasteltaviksi. Sublime on taivaallista. Täyteläinen suklaamousse on koristeltu kultapölyllä. Sisältä löytyvä suklaamuru sekä pohjan mantelinen joconde-keksi tuovat kaivattua purutuntumaa.

Värikäs kahvila erottuu Itä-Pasilan maisemassa.

Reyes tuo pienen pienestä keittiöstä pienen pieniä päivän erikoisuuksia. Kahvilatyöntekijä kysyy mitä kirjoittaisi ainesosiksi. “Niitä on paljon…”, Reyes huokaa ja alkaa luetella.

“Maistuu terveelliseltä”, seuralaiseni sanoo croissantista. Arvio johtuu sarven hillitystä makeudesta, pienestä koosta ja mustaherukkahillon runsaasta hapokkuudesta. Macaronissa on morello-kirsikkahilloketta ja tahnaa, joka maistuu lakritsilta, mutta onkin manteliliköörillä maustettua kahvikreemiä.

Saamme kahvimme, jotka tarjoillaan juotavan lämpöisinä. Kofeiiniton on parhaita maistamiani. Guatemalalaisen makean ja karvaan liitto soljuu kofeiinittoman tapaan lempeästi herkkujen kyljessä.

Kahvinörteille tiedoksi – Outrunista löytyy itsepeseytyvä espressokone La Marzoccon kb90.

Outruniin ei tulla istuskelemaan koko päiväksi lukemaan kirjaa. Sinne tullaan ihmettelemään, vaikuttumaan ja pakoon harmaata arkea.

Aivan kuin taiteen äärelle.