Château Saint-Sernin Malbec de Calcaire 2016

Ranska, AOC Cahors

Tuottaja: Saint Sernin

Rypäle: Malbec

Hinta: 17,01 e

Saatavuus: Pääkaupunkiseudulla noin 10 myymälässä, Alkon verkkokaupassa runsaasti.

★★★★

Mikä?

Cahorsin viinialue Bordeaux’n lähellä Ranskassa on vain harvoille tuttu. Tällaisilta alueilta voi tehdä hyviä löytöjä, kun hinnoissa ei ole turhaa mainelisää. Viikon viini on tästä oikein hyvä esimerkki, loistovuosikerran viini on laatuunsa nähden edullinen.

Millainen?

Viinissä on sinertävän punainen keskisyvä väri. Tuoksu on melko voimakas, ja sitä hallitsee tiukan mausteinen, tammesta peräisin oleva sävy. Mukana on myös herkullista kirsikan ja puolukan marjaisaa tuoksua. Maku on kuiva ja melko hapokas. Tanniinit ovat vielä tiukahkoja ja kiristävät suutuntumaa selvästi. Kohtalaisen täyteläisessä suutuntumassa on hyvin esillä aistikas marjaisuus sekä kovahko mausteisuus, jossa on myös yrttisiä piirteitä. Vuosikerta 2016 oli alueella erinomainen, ja jo viisivuotias viini on vielä hyvin nuorekas. Periranskalaisen makuinen viini on jo nyt tyylikkäästi tasapainoinen ja maukas. Parin vuoden kypsytyksellä saa esiin upeita metsäisiä aromeja ja pehmeämpää suutuntumaa.

Mihin?

Tällaisen tiukan punaviinin yksi parhaista ruokakumppaneista on paistettu maksa. Myös riistalihan maku sointuu hyvin viinin aromien kanssa. Kovahko ja voimakas juusto, kuten appenzeller, nostaa esiin maukkaasti viinin aromeja.