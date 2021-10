Tämän kortteliravintolan omistajina on professoreita ja pormestari – ruokakauppa muutettiin asukkaiden olohuoneeksi

Korttelikahvila Mariankatu 18 haluaa olla alueen asukkaiden olohuone.

Korttelikahvila Mariankatu 18 Pikatesti Missä? Mariankatu 18. Milloin? Ma–pe 8–14, la 9–14. Paljonko? Aamiainen 12,50 e, lounas 8,90–13,90 e, brunssi 26 e.

Kortteliravintolan tunnistaa tunnelmasta, joka on tavallista välittömämpi ja suorempi. Asiakkaat keskittyvät seurusteluun, johon ravintola tarjoaa puitteet.

Mariankatu 18 on krunikkalaisten uusi olohuone, joskin hyvin suppeilla aukioloajoilla. Aamupalaa ja lounasta, sekä lauantaisin brunssia tarjoava kuppila on 24 osakkaan perustama asukaskahvila. Mukana ovat muun muassa ruokakulttuurin professorina työskennellyt Johanna Mäkelä miehensä pormestari Juhana Vartiaisen kanssa.

Lauantaina keskipäivän aikaan brunssi on täydessä tenhossaan. Tilassa ennen toimineen Anton & Anton -ruokakaupan perintö näkyy tarjonnassa. On aitoolaisen Penttilän tilan vegaanisia porkkanarieskoja ja liperiläisen kotileipomo Sorsan karjalanpiirakoita. Kotimaisuus ja mutkattomuus muodostavat punaisen langan selkeään valikoimaan.

Täyteläinen puuro on valmistettu rouheasta steel cut -kaurasta.

Rouheasta kaurasta tehty steel cut -puuro on täyteläistä. Omenakompotti ja kondensoidusta maidosta keitetty karamellikastike on tuttu ja tyydyttävä yhdistelmä.

Yksi brunssipöydän tähdistä on Mouhijärven Herkkujuustolan Mouhitaler. Kahdeksankuukautinen lehmänmaitojuusto on tarpeeksi metka hurmatakseen juustonystävän, muttei liian vänkä pelottaakseen Oltermanniin tottunutta.

Kaloja on kuin joulupöydässä. On silli-punajuurisalaattia, fenkoligraavattua lohta, haukicevicheä, savumuikkua. Hauki on raikas ja limettinen, lohi maistuu tuoreelta.

Kahvi on termoksissa ja tulee Good Life Coffeelta. Espressopohjaiset juomat valuvat automaatista. Vaaleapaahtoinen guatemalalainen El Anonal on hapokas ja omenainen. Luumumurupaistos kahvin kanssa on kotoisa yhdistelmä.

Mieli valuu tilan edelliseen liiketoimintaan harva se hetki ja hinta-laatusuhde mietityttää. Ullanlinnan Anton & Antonin brunssi maksaa 21 euroa, täällä 26 euroa. Ilahduttavaa on, että kilohintaan myytävät ruuat ovat jääneet osaksi toimintaa. Lounaalla salaattibuffet maksaa 24,50 euroa kilolta ja aamupalaa saa 23,50 euron kilohintaan. Voittajia ovat pieniruokaiset.

Selkein ero entiseen on asiakaspalvelussa, joka oli A & A:ssa priimaa. Vastaanotto oli aina lämmin myös niille, jotka eivät asuneet Kruununhaassa ja vierailivat kaupassa vain harvakseltaan. Nyt vielä vähän jännitetään ja katsellaan pelokkaasti sivuille ja taakse. Näin vaikka kuppilaa pyörittää kauppaakin johtanut Niina Hietalahti.

Tila on rauhoitettu värimaailmaltaan lämpimiin sävyihin, pöydissä on kukkia ja kynttilöitä, jatsi soi. Marika Kecskemétin valokuvissa on läsnä alueen henki ja arkkitehtuuri. Yhtenä keskiviikkona kahvilassa oli Sibelius-Akatemian opiskelijoiden iltajamit.

Kahvilan osakkaissa on taidealan ihmisiä, joiden kädenjälki saisi näkyä kunnolla. Potentiaalia olisi arjesta nostattavaan matalan kynnyksen paikkaan, jonne hiipisi ihmisiä myös toiselta puolelta kaupunkia. Mutta olisiko se omistajakunnan mieleen?