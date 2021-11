Tässä on ainoa suklaamousseresepti, jonka tarvitset – Vain muutamasta aineksesta syntyy täydellinen herkku

Näillä vinkeillä teet upean suklaaherkun isänpäivän juhlapöytään.

Tummaa kaakaojauhetta, sokeria ja kermaa. Kian lapsuusmuisto isän tekemästä pikaherkusta toimi inspiraationa tälle reseptille: isänpäivän kunniaksi tehdään täydellistä suklaamoussea.

Ihan helppoa erinomaisen moussereseptin kehittäminen ei kuitenkaan ollut. Välillä puuha toi mieleen enemmän kemian kuin ruoanlaiton, ja kodeissamme syötiin viikon aikana moussea useamman litran verran.

Suklaamoussella on ollut omat huippuhetkensä parrasvaloissa, mutta nykyään siihen törmää ravintolan jälkiruokalistalla enää harvoin. Sääli, sillä pieni kupillinen kuohkean kermaista suklaata on upea lopetus aterialle.

Suklaamoussen reseptejä ja valmistustapoja on paljon. Usein moussea tehdessä on tuntunut, että lopputulos on tuurista kiinni. Tämän yksinkertaiselta näyttävän herkun onnistumiseen vaikuttavat niin lämpötilat, järjestys kuin valmistusaikakin.

On mousseja, jotka tehdään vedestä ja suklaasta, on kermavaahdolla kuohkeutettuja, ja on kananmunista ja suklaasta valmistettu ranskalainen klassikko.

Viimeisin on kuohkea ja tuhdin suklainen, mutta sen valmistus vaatii lämpötilojen ja ajan täydellistä ymmärtämistä. Liian kuuma suklaa kypsentää keltuaiset ja seoksesta tulee kokkareista, liian kylmät keltuaiset taas jähmettävät suklaan rasvan, jolloin lopputulos muistuttaa enemmän tryffeliä kun ilmavaa vaahtoa.

Meidän versiossamme ranskalaiseen klassikkoon lisätään kermaa, joka tekee suklaaseoksesta hieman juoksevampaa, ja siten valkuaisvaahdon yhdistäminen suklaaseen on helpompaa.

Valitse mahdollisimman laadukas, kaakaopitoisuudeltaan 70-prosenttinen tumma suklaa. Käytä huoneenlämpöisiä raaka-aineita ja sekoita keltuaiset lämpimän mutta ei kuuman suklaaseoksen joukkoon.

Vatkaa valkuaisia keskinopeudella, näin saat aikaan kestävämmän vaahdon. Tässäkin pätevät samat säännöt kuin marenkia tehtäessä: kuivat ja puhtaat välineet – ja jos keltuaista sekoittuu valkuaisiin, työ täytyy aloittaa alusta.

Suklaamoussen tärkein ominaisuus on kuohkeus, joten nostele vaahto hellävaraisesti joukkoon. Kovakourainen sekoittaminen saa moussen lässähtämään. Jos haluat maustaa moussen, voit lisätä lorauksen esimerkiksi brandyä, konjakkia tai espressoa lämpimän kerman joukkoon ennen suklaaseen sekoittamista.

Omaan reseptiimme lisäsimme vielä ”salaisen” ainesosan: ripauksen merisuolahiutaleita. Suola tasapainottaa makeutta – ja mahdollistaa siten ainakin kolmen lusikallisen verran enemmän herkuttelua.

Näin onnistut:

1. Suklaa ja voi vesihauteessa

Suklaa sulatetaan vesihauteessa höyryävän mutta ei kiehuvan veden päällä. Liian kuumassa kylvyssä suklaa palaa helposti, jolloin rasvat erottuvat ja tekevät koostumuksesta rakeisen. Voi tuo kermaisuutta ja kiiltoa mousseen.

2. Keltuaiset joukkoon

Sekoita huoneenlämpöiset keltuaiset hieman kädenlämpöistä lämpimämmän suklaa-voi-kermaseoksen joukkoon. Liian kuuma seos kypsentää keltuaiset, ja seoksesta tulee kokkareista, liian kylmät keltuaiset taas jähmettävät suklaan rasvan, jolloin valkuaisvaahdon lisääminen hankaloituu

3. Valkuaisten vaahdotus

Vaahto kestää paremmin jos sokeri lisätään vasta sitten, kun valkuaiset ovat vaahtoutuneet. Suklaamoussessa vaahdon pitää olla tarpeeksi kovaa, jotta se kestää suklaamassan painon.

4. Valkuaisten lisäys

Valkuaisvaahto lisätään ison lusikan tai nuolijan avulla kevyesti nostellen. Nuolijaa vedetään puoliympyrän muodossa pohjalle asti kulhon reunoja pitkin, jonka jälkeen massa nostetaan keskelle. Jatketaan näin kulhoa samalla pyöritellen, kunnes vaahto on sekoitettu joukkoon.

5. Koristele valmis annos

Koristele annos vasta juuri ennen tarjoilua. Siivilöi päälle tummaa kaakaojauhetta, ripottele hieman merisuolahiutaleita ja nosta pinnalle lusikallinen löysäksi vatkattua kermavaahtoa.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikottaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.