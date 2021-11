Sisustus on vaalean­punainen, annoksia buustataan ja hinnat hipovat kipu­rajaa – meno Esplanadin uudessa menestys­ravintolassa on yhtä tyttöjen iltaa

Perinteisellä ravintolapaikalla käy taas vilske.

Chéri ★★★ Missä? Eteläesplanadi 22. Milloin? Ma–la 16–23. Paljonko? Annokset 12–46 e, lisukkeet 9–12 e, jälkiruuat 12–14 e. Cocktailit 14 e.

Perinteikkään Bensowin talon kahden kerroksen ravintolatilassa avautui syyskuussa Chéri, ja sen jälkeen paikalla on jälleen käynyt vilske.

Pari edellistä yritystä tässä paikassa eivät ottaneet tuulta alleen, vaikka sijainti on kaupungin komeimpia ja kulmauksessa menestyivät muinoin muun muassa El Greco ja Vespa. Viimeisimpänä osoitteessa toiminut kala- ja äyriäisravintola Bassi jäi lyhytikäiseksi, eikä sitä edeltänyt Hans Välimäen ja tamperelaisen ravintolayhtiön aasialaisravintolakaan saanut kestävää suosiota.

Yläkerrasta avautuu näkymä Esplanadin puistoon.

Pariisilaishenkiseksi linjatun Chérin taustalta löytyvät visuaalisten ravintolaelämysten ja ruokatrendien taituri Richard McCormick, kasvissyönnin äänenkannattaja, yrittäjä Alex Nieminen ja ravintola-alan pörssiyhtiö Noho. Samalla porukalla on näpit pelissä kasvisravintola Yes Yes Yesissä ja bilemenosta tunnetussa Holidayssa.

Bileiden ja syömisen yhdistäminen on tekijöiden vahvuuksia, ja se näkyy Chérissä. Viikonloppuisin on ollut vaikea saada pöytävarausta. Testi-iltanakin iso ravintola on tupaten täynnä, cocktaileja kannetaan pöytiin ja musiikki soi kilpaa voimistuvan puheensorinan kanssa.

Lähes kaikki asiakkaat ovat naisia. Isoja ja pieniä seurueita, kaksin liikkeelle lähteneitä ja itsekseen baaritiskille asettuneita. On menossa iloinen tyttöjen ilta.

Kohderyhmä on hallussa, ja sitä palvellaan muun muassa värikkäillä drinkeillä ja Instagram-uskottavaksi räätälöidyllä interiöörillä. Sisustuksesta löytyy pinkit loosit, marmoripöydät ja kirsikanpunaiset valaisimet. Seinillä on peiliä peilin päällä.

Entä sitten ruoka?

Tarjoilija alkaa kertoa, miten ruokalista toimii. Se on huono merkki. Kun ravintolassa joudutaan selittämään, miten lista toimii, se ei yleensä toimi. Kauniisti kuvitettu ja vain englanniksi saatava lista on jaoteltu teemoihin: puutarha, meri, maatila jne. Kunkin ryhmän viimeinen annos on kuulemma ”pääruokamainen”, mutta sitä ei osaisi päätellä välttämättä edes hinnasta. Suurin osa annoksista on ajateltu jaettaviksi.

Pitsiverhot, marmoripöydät ja vaaleanpunainen väritys hallitsevat sisustusta.

Ranskalaisuutta tulkitaan ruuissa löyhästi, ja tarjolla on paljon italialaista, kuten gnoccheja, risottoa ja burrataa. Yes Yes Yesistä poiketen listalla on myös lihaa ja mereneläviä.

erinomaisen herkullisiksi annoksiksi osoittautuvat gnocchit, hummeririsotto ja hummerikeitto. Gnocchit, 16 e, ovat pehmeitä ja rapeapintaisia. Klassinen salviavoi kohtaa lautasella makeansuolaisen ja samettisen kurpitsasoseen.

Hummerikeitto, 18 e, tarjoillaan näyttävästi. Ravunpalojen ja rouille-täplien kranssi saa päälleen kuohkean ja hienostuneen makuisen sopan. Risotto, 36 e, on valuvaa ja sen syvä maku muistuttaa ranskalaista kala-äyriäiskeittoa bouillabaissea. Päälle aseteltu hummerinpyrstö on mehukas.

Lisukkeeksi tilattu vihersalaatti hurmaa aluksi, mutta muutaman haarukallisen jälkeen parmesaanilla, misolla ja tryffeliöljyllä buustattu maku käy liian voimakkaaksi ja pökerryttää makunystyrät. Sama tapahtuu sienitartarin, 14 e, kanssa. Siinä tryffeliöljy jyrää kaiken, myös päälle raastetun aidon tryffelin.

Sitruunatahnan maustama uunijäätelö lepää pistaasipedillä.

Suosikkiannos näyttää olevan lähes jokaiseen pöytään kannettava burrata, 14 e. Juustopallon seurassa on iso kimara pestoa, yrttejä, laventelia ja tomaatteja. Lopputulos on sekava.

Sitruunatahnan maustama uunijäätelö, 14 e, on myös suosiossa. Se tarjotaan vadelmasorbetin kanssa ja on juuri niin herkullinen miltä näyttääkin.

Palvelu on ensimmäisellä testikerralla poikkeuksellisen osaavaa ja ystävällistä, toisella kerralla tarjoilijan tietämys annoksista on vajavainen. Hinnat ovat ylärekisterissä, osin jo siksi, että annoksissa käytetään kaviaaria, hummeria ja muita luksusaineksia. Huomiota herättää myös se, että yhdeksän kuohuviinin listalla on kahdeksan samppanjaa. Onko tämä merkki nousukauden kliimaksista?

Chériä voi pitää pinnallisena ja moittia makujen buustaamisesta ja korkeista hinnoista. Mutta se onnistuu siinä, mikä on ravintolalle elintärkeää. Kutsumaan yhdessäoloon.