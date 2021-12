Leibomo Limbbun juustoskonssi

Missä? Helsingin keskustan Stockmannin Food Market Herkku.

Paljonko? 2,30 e.

Suolaisia skonsseja ei ole paljon tarjolla, mutta onneksi on lahtelainen Leibomo Limbbu. Sen manchegojuusto-skonssien kuori on rouhea ja paksu. Piimään leivottu leivos on noussut kuvauksellisesti. Sisus on testatuista ilmavin, ja voi maistuu. Piimä tuo napakan hapokkuuden tasaisina pyörteinä skonssiin levinneen manchegon rinnalle. Yhdistelmä on huumaava. Lahtelaisleipomon skonsseista vastaa Kristiina Bern.