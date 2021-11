Helsinkiin nousi jälleen uusi kasviperäistä ”mättöä” tarjoava paikka – ja se on kuin vegaaniversio Chico'sista

Vegaaninen Junk y Vegan avasi lokakuussa jo toisen ravintolan.

Junk y Vegan Pikatesti Missä? Toinen linja 3. Milloin? Ma–to 15–22, pe 15–24, la 12–24, su 12–22. Paljonko? Alkupalat 3,50–18 e, pääruuat 13,50–16,50 e, pirtelöt 6,50 e. Esteetön? Ei.

Täysin vegaanisia ravintoloita on Helsingissä jo jonkin verran. On terveelliseen ruokaan keskittyviä, itä- ja kaakkoisaasialaisia sekä enenevissä määrin myös mättöruokaa, kuten burgereita ja kebabia tai vebabia, tarjoavia paikkoja. Vegaanipizzaakin saa jo lähes kaikista pizzerioista.

Sipsikaljaveganismiin uskoo myös lokakuussa Kalliossa toisen ravintolansa avannut Junk y Vegan. Se haluaa tarjota “maailmaa parantava ruokaa” kaikille. Kuulemma työntekijöitä on tarjolla enemmän kuin on tarvetta. Veganismi kiinnostaa.

Junk y Veganin tiskillä odottaa topakka, mielistelemätön meininki. Listat ojennetaan käteen ja ohjataan pöytään pohtimaan.

Ruokavalikoima on kompakti. Sisustuksen perusteella ruuan voi olettaa olevan kallellaan jonnekin päin Latinalaista Amerikkaa.

Chickles plants -flatbread ja omenapirtelö.

Burgereiden, flatbreadien (ohut leipä, jonka päälle on kasattu täytteitä) ja tacojen lisäksi listalla on bowleja, eli kulhoruokia. Kenties kulhoilla palvellaan ravintolaan saapuvia kevyen ruuan ystäviä.

Mikä burgeri pitäisi ottaa? “Ota Spicy Stripes, sillä et voi mennä vikaan”. Tätä on toimiva asiakaspalvelu. Lankkuleivät tehdään kuulemma sata vuotta vanhaan juureen, joten pakkohan nekin on testata. Myös muihin pöytiin menee poikkeuksetta leipiä ja burgereita.

Vegaanista ruokavaliota noudattava pääsee harvoin tyydyttämään burgeri ja pirtelö -komboa, joten tilaamme sesongissa olevan omenapiirakan makuisen pirtelön ja päivän erikoisen, piña coladan. Alkupaloiksi meille suositellaan paneroituja kukkakaalisiipiä ja “likaisia ranskiksia”.

Ruokia odotellessa mielen valtaa tunne jostain tutusta. Paikassa on punk-asenteesta huolimatta (seinänkokoiset graffitit on tehnyt vantaalainen Fuse) jotain viatonta ja “koko perheen” -tyylistä. Sitten se kirkastuu: Chico’s!

Mielleyhtymä S-ryhmän amerikkalais-meksikolaista fuusioruokaa tarjoavaan ravintolaketjuun vahvistuu entisestään, kun ruuat saapuvat. Ranskikset on kuorrutettu härkis- ja vuustokastikkeella sekä jalapenoilla. Kukkakaalit ovat uppopaistettuja.

Lankkuleivän päällä on aimo annos The Vegetarian Butcherin kanaa imitoivaa kasviproteiinia. Makean umamista barbeque-kastiketta on sopivasti, tosin hapanjuurileivän mahdollinen hapokkuus ei erotu sen läpi.

Burgerin seitanlastut olisi kannattanut tarjota pihvin muodossa, se kun on burgerin idea. Nyt tarvitaan käsipaperia. Pikkelöity punakaali tuo kokonaisuuteen kaivattua hapokkuutta.

Ja ne pirtelöt? Paikan muun ruuan mukaisesti ne ovat juuri niin ”mässyjä” ja maultaan intensiiviä kuin olettaa saattaa.

Kuten Chico’sissa, myös täällä luotetaan puolivalmisteisiin. Hintakin on burgereissa samaa luokkaa. Mutta kun mättöravintolaan on tultu, ei kai sillä niin väliä.

Junk y Vegan on kuin lapsen romanttinen kuvitelma aikuiselämästä, jossa syödään pirtelöitä ja burgereita leikkisässä ympäristössä vailla vaatimuksia terveellisyydestä.