Klandestina lämmittää kehon ja mielen.

La cantina Klandestina Pikatesti Missä? Harjutori 2. Milloin? Ma 11–15, ti–ke 11–22, to–pe 11–24, la 17–24, su 11–17. Paljonko? Lounas 10,90–12,90 e, ilta-annokset 4,50–9 e. Esteetön? Ei.

Harjutorin ja sen lähistön ravintolatarjonta on jo lähes eeppisen monimuotoinen. Löytyy esimerkiksi ramenia, meksikolaista, bistroruokaa, thaimaalaista ja balkanilaista.

Yksi uusimmista paikoista on meksikolainen La cantina Klandestina. Sen vapaa suomennos olisi salakapakka. Ja vähän siltä tuntuukin.

Kello on iltapäivällä lähemmäs yhtä, eikä piskuisessa ravintolassa ole vielä ketään. Myöhemmin näemme, että lounasruuhka tulee vasta klo 13 jälkeen.

Palvelu on testipäivänä lämmintä ja sympaattista. Kokki hoitaa yhdessä pöydässä läppärihommia ja painuu tilauksemme jälkeen keittiöön. Sinivalkoiset koristeelliset seinät ovat hauska Suomea ja Meksikoa yhdistävä värimaailma. Kaakelit ovat tilassa ennen toimineen madridilaistyylisen kahvila Cafeliton peruja.

Lounaslista on lyhyt ja ytimekäs: pienistä pehmeistä maissilätyistä tehdyt tacot, pari kotiruoka-annosta, quesadillat (tortillat, joiden välissä on sulaa juustoa) ja tostada (paahdettu tortilla, jonka päälle on kasattu aineksia). Otamme suosituksesta tacot ja tripla-quesadillan. Kuulostaa sopivan jännittävältä torstaille.

Alkuun saamme peruna-kesäkurpitsakeittoa, jossa on tuhdisti suolaa ja kivasti sitruunaa. Pieni annos alkuun tuntuu eleenä lämmittävältä, myös konkreettisesti – syystuulten jäädyttämät sormet jäävät ainakin hetkeksi unholaan.

Tacot tehdään pienistä pehmeistä tortilla-lätyistä.

Kukkakaalitacot punakaalilla on raikas lätty. Mausteisessa kurpitsa-kikhernetacossa ei ole chiliä säästelty. Onneksi siitä löytyy löyhykkeenä ihanaa ja makeaa tuorejuustokastiketta. Maissilätyt tulevat espoolaiselta Don Tortillalta, jonka tuotteita voi maistaa Helsingissä muun muassa Seksikossa ja Junk y Veganissa.

Tacojen puna-ahvenversio onkin jännä. Helsingin tacoravintoloissa kalataco tarkoittaa yleensä friteerattua vaaleaa kalaa, kuten turskaa. Täällä ollaan selkeästi eri koulukuntaa, ja kala on kuivatun oloista. Annoksen makukirjossa on tilaa muillekin mauille kuin aggressiiviselle chilille.

Seuralaisen tripla-quesadilla on tornimainen luomus, joka istuu tomaattikastikkeen ja tuorejuuston päällä. Täytteenä on juuston lisäksi sama kikhernetäyte kuin tacoissa. Tomaattikastike on maultaan rikas, lähes kuin mole. Ainakin sipulia on käytetty arvostettavasti.

Selittämätön makumaailma on yksi meksikolaisen ruuan nautinnollisimmista piirteistä. Kastikkeita on haudutettu niin pitkään, ettei lopputuloksesta osaa erottaa raaka-aineita, paitsi ehkä sen sipulin. Mutta, jos jotakin puuttuisi tai haudutusajoissa oikaistaisiin, sen kyllä maistaisi.

Otamme viimeiset huikat Jarritos-limuistamme ja kiitämme. Jään jo lähdön hetkellä kaipaamaan paikan lämpöä ja mutkattomuutta.

Kotona suunnittelen, mitä ensi kerralla paikassa maistaisin. Nettisivuilla kerrotaan illalla meksikolaisten katuruokabileiden valtaavan paikan. Vaikka kenties riehakkaammat iltabileet jäivät nyt ensi kertaan, eivät lounasbileetkään jättäneet kylmäksi.