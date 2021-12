Taatelikakku on joulun todellinen hittileivonnainen. Se maistuu mainiolta myös vegaanisena tai meheväksi brownieksi viritettynä.

Tilaajille

Taatelinpalat porisevat hiljalleen kattilassa ja keittiön valtaa kinuskinen tuoksu, jossa on aavistus joulun tuntua.

Vaikka juuri muuta ei alusta alkaen leipoisikaan, moni haluaa tehdä jouluksi taatelikakun.

Mehevän taatelikakun ohje on ollut Helsingin Sanomien Soppa365-ruokasivustolla vuosien ajan yksi suosituimmista jouluresepteistä. Oikeastaan se on sivuston kaikista, tuhansista ohjeista neljänneksi suosituin. Tämän monelle luotto-ohjeeksi muodostuneen version klassisesta taatelikakusta on kehitellyt eläkkeellä oleva kondiittori Tuula Alajääski, ja se on julkaistu alun perin ET-lehdessä.