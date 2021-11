Angelinassa parasta ovat tila, lounas ja pastataikina, mutta muuten ravintola on pettymys.

Angelina ★★ Missä? Veturitie 11, kauppakeskus Tripla, 4. kerros. Milloin? Ma 10.30–15, ti–pe lounas 10.30–14, illallinen klo 16 lähtien, la klo 13 lähtien, keittiö menee kiinni klo 21. Paljonko? Lounas 12,90 e, alkupalat 7–18 e, Pastat 16,50–18 e, pizzat 12,50–18 e, jälkiruuat 7,50–9 e. Esteetön? On. Nouto? Kyllä.

Angelina on mukava ravintola, jos mittareiksi ottaa palvelun, tilat ja oluet.

Huoneet ovat korkeat, ikkunat valtavia. Katossa roikkuu strutsinmunan kokoisia lamppuja. Ikkunoista aukeaa urbaani näkymä Länsi-Pasilaan ja Pasilan asemalle.

Junan odotteluun ravintola on oiva, sillä etuosan baarissa on tarjolla laaja valikoima hana- ja pienpanimo-oluita.

Perjantai-iltana ravintola on täynnä. Avokeittiössä näyttää olevan paljon työvoimaa, ja tarjoilukin pelaa.

Angelina mainostaa itseään autenttisena italialaisena ravintolana, jonka erikoisuus on itse tehdyt pastat.

Pastataikinoissa ei ollutkaan mitään vikaa, mutta olen varma, ettei italialainen ruoka olisi ikinä levinnyt ympäri maailmaa, jos sitä olisi tehty kuten Angelinassa.

Alkupalat ovat varsin isoja. Kolmesta annoksesta paras on sisilialaiset riisipallot (10 e). Niiden pinta on ohut ja rapea, sienien maku erottuu, mutta juustoinen dippikastike on kummallisen vetinen ja mauton.

Friteeratuissa kalmari-mustekalan lonkeroissa ja kesäkurpitsasuikaleissa (13,50 e) on sopivan ohut taikinapeite, mutta suolaa on tajuttomasti, ja jälleen dippikastike on mitäänsanomaton.

Grillatun sikurisalaatin (12 e) raaka-aineena on lähes syömäkelvottoman kitkerä salaattiyksilö, eikä päällä oleva makea balsamietikkakastike pelasta tilannetta.

Vegaaniruokia ei mainita listalla. Tarjoilijan mukaan ainoa vegaaninen annos on juustoton marinara-pizza (12,50 e).

Pizzan taikina on varsin eloton ja sitko on kehnonlaista, mutta hyvästä pizzauunista juuri tulleena pizzan syö mieluusti. Tomaattikastikkeessa on yrttisyyttä ja syvyyttä.

Pasta-annokset eivät ole suuren suuria. Kaikkien pastojen taikina on laadukasta, eikä pastoja ole keitetty yli. Siitä kiitos.

Ravioli cacio e pepe (16,80 e) paljastaa ravintolan keskeisen ongelman: makujen vaimeuden. Raviolien täytteenä on mustapippurilla maustettua pecorinojuustoa. Taikinakuori on aika paksu ja sisuksessa voisi olla enemmänkin pippurisuutta.

Ongelma on salviavoi. Salviaa on voihin nähden aivan liian vähän, joten yrtin maku jää olemattomaksi. Kenties kokilta on lipsahtanut voita ja kastiketta hiukan liikaa, sillä kyse on lähestulkoon voi-pastakeitosta.

En ole laskenut niitä satoja carbonara-annoksia (17,80 e), jotka olen elämäni aikana syönyt, mutta Angelinan versio sijoittuu joukkoon, josta ei jää jälkipolville kerrottavaa. Ongelma on jälleen kastikkeessa. Napakoita pici-pastoja käy oikein sääli, että ne joutuvat yksitotisen pecorinojuustosta, possunposkesta ja keltuaisesta tehdyn kastikkeen seuralaiseksi.

Parhaista carbonaroista jää roteva mustapippurinen ja umaminen jälkimaku, mutta tällä kertaa suussa maistuu pitkään kuin olisin syönyt suolaisen pekoniaamiaisen.

Tagliatella al ragu di salsiccian (16,50 e) kastike on kaukana niistä syvänsyntisistä pitkään, haudutetuista ragu-tomaattikastikkeista, joita saa monesta helsinkiläisestäkin ravintolasta. Maut ovat hämmentävän vaimeita.

Myös lounaalla Angelina on suosittu. Tällä kertaa en yhtään ihmettele. Paikka kuuluu Soupster-ketjuun, ja lounaskonsepti on sen Dylan-ravintoloista tuttu runsas buffet (12,90 e).

Salaattipöytä on kaupungin laajimpia. Tarjolla on muun muassa ruusukaalia, perunasalaattia, tonnikalamajoneesia, papuja ja ties mitä. Joukosta erottuu caesarsalaatti, jossa maistuu mukavan ärhäkkä kastike.

Chilisellä chorizomakkaralla terästetyt lihapullat ovat keskivertolounaspullia syvällisempää syötävää. Erityisesti ilahduttavat rapean mehevät kanat, joiden päällä on mainiota rasvaista, vaaleanruskeaa kastiketta. Todellista Ameriikan gravyä.

En tiedä, mitä Angelinan annosten suunnittelija on ajatellut vai olivatko testi-illallisen tehneet kokit lähteneet töihin väärällä jalalla, mutta annoksista uupui italialaiselle ruualle tyypillinen jumalaisuus, joka syntyy harvojen raaka-aineiden viisaasta yhdistelystä ja makujen sydämellisyydestä.