Pálinkás Pince Szekszárdi Kadarka 2019 on lähes vastakohta paksuille uuden maailman viineille.

Pálinkás Pince Szekszárdi Kadarka 2019

Unkari, Szekszárdi

Tuottaja: Pálinkás Pince

Rypäle: Kadarka

Hinta: 15,98 e

Saatavuus: Hyvä

★★★

Mikä?

Unkarilaisissa punaviineissä viehättää raikkaan napakka maku, joka on lähes vastakohta uuden maailman paksuille viineille. Viineissä käytetään paljon perinteisiä paikallisia rypäleitä, kuten tämän viikon viinin Kadarka-rypäle. Se on tuttu vanhemman polven kuluttajille muinoin kovin suositusta Egri Bikavér -viinistä.

Millainen?

Vaalean sinipunaisen viinin tuoksu on kohtalainen ja reilun marjainen. Maku on kuiva ja hapokas, mikä antaa raikkaan jälkimaun. Keskitäyteläisessä viinissä on kohtalainen, marjaisaan makuun sopiva tanniinisuus. Aromit tuovat mieleen kirsikan ja puolukan. Keskipitkän maun lopussa on hiukan kovahkoa mausteisuutta.

Mihin?

Tällainen napakka, raikas ja hiukan tiukka viini ei varmaankaan kovin monelle maistu seurustelujuomana, mutta viinin arvo ruokapöydässä on ihan toista luokkaa. Tällaisilla ominaisuuksilla viini pysyy ryhdikkäänä ja raikkaana monenlaisten ruokien kanssa. Tyyliltään se on arkinen, ja tällöin myös arkiset liha- ja juustopitoiset ruuat sointuvat sen makuun.