Pippuri- ja suolamyllyä hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota myllyn koneistoon ja säilyttää sitä turvassa kosteudelta.

Itse jauhettu pippuri on monen mielestä aromikkaampaa kuin kaupan maustepussit, siksi osa ruoanlaittajista käyttää kotikeittiössä pippurin jauhamiseen myllyä.

Mutta miten myllyä kannattaa käyttää ja miten sen saa kestämään käytössä pitkään?

Myllyissä pystyy usein säätämään jauhamiskarkeutta. Se on kätevää jos haluaa käyttää esimerkiksi padoissa karkeammin jauhettua pippuria ja tarjoiluvaiheessa hienommaksi jauhettua pippuria.

Perinteisissä malleissa karkeutta pystyy useimmiten säätämään myllyn päässä olevasta nupista. Nupin on tarkoitus pitää täyttökansi paikoillaan, mutta sitä löysäämällä joissakin myllyissä myös karkeus muuttuu. Toiseen suuntaan kiertämällä mylly jauhaa hienompaa ja toiseen suuntaan kierrettynä karkeampaa.

Nykyisissä myllyissä on useimmiten helpot säätömekanismit nupin vääntelyn sijaan, kertoo Kokkipuoti-myymälän omistaja Kiira Öhblom.

Jos karkeutta siis haluaa säätää, kannattaa Öhblomin mukaan suosia myllyä, jossa on karkeudensäätötoiminto erikseen.

Joissain malleissa karkeutta voi säätää helposti esimerkiksi myllyn pohjaa kiertämällä. Markkinoilla on saatavilla myös kalliimpia, sähkötoimisia myllyjä karkeudensäädöllä ja annosteluvalolla.

Pippurimyllyä hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota sen koneistoon.

Öhblomin mukaan keraaminen koneisto sopii sekä suolalle että pippurille, mutta hyvissä teräksisissä koneistoissa on kummallekin omat myllynsä. Niitä ei tule sekoittaa, sillä pippurimyllyjen koneisto helposti ruostuu suolan vaikutuksesta.

Pippurimyllyssä voi jauhaa musta- ja valkopippuria. Ne eivät tuki myllyä, toisin kuin rosee- ja viherpippuri sekä maustepippuri, jotka voi pippurien rakenteen ansiosta jauhaa helposti kädessä tai morttelissa.

”Niitä ei ole tarkoitettu myllyyn eivätkä ne tarvitse myllyä”, sanoo Öhblom.

Suola sen sijaan on haastavampi. Suolaa on niin monta eri laatua, kokoa ja muotoa, että niiden kanssa täytyy olla Öhblomin mukaan tarkkana.

”Myllyihin on tarkoitettu myllysuolat. Jos on merisuolaa, sen täytyy olla kuivaa ja pieni- sekä tasakiteistä. Ja paketissa täytyy lukea, että se on tarkoitettu myllyihin.”

Öhblom kertoo, että pilasi aikoinaan itse laadukkaan myllynsä sillä, että täytti sen Himalajan suolalla. Suola jauhautui niin hienoksi, että mylly tukkeutui.

Jotta myllyt pysyvät siis hyvässä kunnossa, niiden täyte tulee valita huolellisesti.

Sen lisäksi on tärkeää, ettei myllyjä pese eikä pura.

”Me suomalaiset olemme niin kauhean innokkaita pesemään kaikkea, mutta jos haluaa myllyllensä pitkää ikää, niihin ei saa joutua kosteutta. Ne pyyhitään vain ulkopinnalta.”

Tärkeää on myös, ettei myllyä säilytä missään kosteudelle alttiissa paikassa. Oikea paikka pippuri- tai suolamyllylle ei siis ole esimerkiksi suoraan lieden yläpuolella.