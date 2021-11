Onko tylsyys lähiöiden hotelliravintoloiden ongelma?

Freja ★★ Missä? Suomenlahdentie 7, Matinkylä, Espoo. Milloin? Aamiainen ma–pe 6.30–9.30, la–su 7.30–11. Lounas ma–pe 11–15. À la carte ti–ke 16–20.30, to 16–21.30, pe 16–22, la 15–22. Paljonko? Alkuruuat 5–13 e, pääruuat 20–28 e, jälkiruuat 11–14 e. Aamiainen 17,90 e, lounas 10,90–13,80 e. Nouto? On. Esteetön? On.

Espoo herättää mielikuvia purjehdusseuroista ja merenrannasta, mutta Matinkylän keskusta elementtiblokkeineen tuntuu olevan niistä hyvin kaukana.

Hotelleja ja ravintoloita pyörittävä Kassiopeia-yhtiö on tähän saakka toiminut enimmäkseen Lapissa, Levillä. Etelässä sillä on muun muassa Seurasaaren ravintola ja suosittu Nokkalan Majakka, nyt myös Matinkylän seitsemänkerroksinen, paremmanpuoleinen hotelli Matts ja sen ravintola Freja. Ne avattiin tänä vuonna.

Kenelle nämä on tarkoitettu? Puolustaako varsinkaan ravintola paikkaansa? Elementtirakennusten, toimistojen ja parkkitalojen äärellä on vaikea kuvitella, että tätä maisemaa tultaisiin katsomaan matkojen päästä.

Hotellihuoneille on tunnetusti kysyntää. Mutta tämän hotellin asukkaita läheinen metron sisäänkäynti saattaa houkutella kulinaarisiin seikkailuihin siihen ainoaan tarjolla olevaan suuntaan: Tapiolaan ja Helsinkiin.

Lähistön asukkaat näyttävät suosivan Frejan baaria enemmän kuin ravintolaa.

Tasokkaaksi mainostettuun, ei edes kovin edulliseen, à la carte -ravintolaan kaipaisi jonkinlaisia pöytäliinoja ja kankaisia lautasliinoja. Tekotakka ja jumputtava musiikki eivät paljon kartuta kodikkuutta.

Frejan ruokalista on suppeahko. Kolmen ja neljän ruokalajin menukokonaisuuksien lisäksi valikoimassa on muun muassa jauheliha- tai soijaproteiiniburgeri, pari salaattia ja grillipihvi.

Listan perusteella ravintolan varustukseen kuuluu puuhiiligrilli. Sen tuoksua olisi mielellään haistellut salissa saakka, muta nyt grillin aromit jäävät keittiöön.

Ensimmäiseksi alkuruuaksi valikoituu Göran Åken leipä. Kuka hän muuten on? Graavattua siikaa, rapuskagenia, lohenmätiä ja smetanaa on ahdettu pienelle saaristolaisleivän viipaleelle. Merellisen vaikutelman pilaa kuitenkin runsas ja polttavan väkevä piparjuuritahna.

Porkkanarisottoa ja haudutettua broileria.

Pääruoka, porkkanarisotto, on uskalias yritys. Porkkana tekee helposti ruuan jälkiruokamaisen makeaksi. Makeutta tasoittamassa annoksen päällä on uunissa ei aivan äskettäin haudutettua broileria ja pinjansiemeniä. Annoksen viimeistellyt rakuunaöljyn kiekura maistuu tarpeettomalta. Jää mielikuva, ettei risottoa haluttu päästää pääosaan, vaan mukana on kaikenlaista kommervenkkiä.

Menun jälkiruoka on omaperäinen ”mustaherukkakukko”, crumblea ja hilloa. Sen kanssa samassa kipossa on vielä suklaasorbettia ja sinisiä kukkia. Taas melkoinen sekamelska.

toisen vierailukerran alkuruoka on tattikeittoa ja siinä krouveja chorizomakkaran nokareita ja vihreitä versoja. Monimutkainen kokonaisuus hautaa alleen tattien hienon maun, jonka vuoksi tällaisen ruuan tilaa.

Päivän kala on paahdettua nieriää. Sitä saattelevat sakea kukkakaalikastike, raaoiksi jääneet ruusukaalit ja friteeratut lehtikaalin suikaleet. Kala voisi olla maukas, mutta sen nahka on löllöä ja suolaa on ihan liikaa. Röykkiö kirpeitä kapriksia vie vielä huomiota. Jää kuitenkin kiinnostamaan, mistä arvatenkin kotimainen viljelty nieriä on peräisin. Tarjoilija lähtee kyselemään keittiöstä ja tuo palatessaan vastauksen: ”Tukusta”.

Kaikissa Frejan annoksissa toistuu sama ongelma. Perustaitoihin ei keittiössä luoteta, vaan varmuuden vuoksi tavoitellaan jotakin vähän erikoisempaa.

Aamiainen on avoin myös muille kuin hotelliasukkaille.

Lähistöllä on ravintoloista jopa ylitarjontaa. Iso Omena -kauppakeskuksessa saman parkkihallin yhdistämänä on yli 50 erilaista ruokapaikkaa. Niistä suurin osa on auki myös sunnuntaisin, mutta ei kai ihan aamusta. Olisiko Frejan sunnuntain aamiainen vetonaula, jolla se erottuisi muista?

Melko sovinnainen aamiainen on avoin myös muille kuin hotellin vieraille ja maksaa tällöin 17,90 euroa. Ei ole ihan sen arvoinen. Kuorttisen luomukanalan munakokkelia on pöydässä, mutta sen vetisyys paljastaa, että valmistuksesta on kulunut aikaa. Leikkeleet ovat tavanomaisia, mutta leipä hyvää. Kahvin kanssa tarjotut makeat suupalat ilahduttavat.

Summaten: Freja ei tunnu ravintolalta, jonne lähtisi varta vasten vähän kauempaa syömään ja viihtymään. Miljöönkin hyvittäisi nautinnollinen ruoka. Siinä olisi Frejalle haastetta ja näytön paikka.