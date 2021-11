Alessandro Rivetto Langhe Nebbiolo 2020 -viini on melko edullinen laatuunsa nähden.

Alessandro Rivetto Langhe Nebbiolo 2020

Italia, Piemonte, DOC Langhe

Tuottaja: Alessandro Rivetto

Rypäle: Nebbiolo

Hinta: 13,90 e

Saatavuus: Kohtalainen

★★★★

Mikä?

Nebbiolosta puhutaan joskus Piemonten pinot noirina. Siinä onkin usein samanoloista punaista marjaisuutta, ja hapokkuuskin voi ilahduttaa pinot noirin ystäviä. Nebbioloon tulee kuitenkin luontaisesti runsaasti tanniineja, ja siinä se poikkeaa pinot noirista. Viinintekijän taidot punnitaankin tanniinien hallitsemisessa. Tämän viikon viinissä nämä karvaat maut tuntuvat olevan hyvin hallussa.

Millainen?

Tämä nebbiolo-viini on väriltään vaalea, hiukan oranssiin vivahtavan punainen. Maku on kuiva, vaikka viinissä on hiukan sokeria. Kohtalaiset hapot ja reilut tanniinit ylläpitävät kuivattavaa tunnelmaa. Tanniinit ovat siis todella runsaat. Ne tuntuvat poskissa ja ikenissä, mutta eivät kuitenkaan liian kiristävinä. Viinin maussa on punaisia marjoja ja kevyesti pähkinäistä, myös hiukan puumaista tammisuutta sekä kuivan metsän aromia. Viini on hienosti tasapainoinen, kepeä marjaisuus ja ryhdikäs olemus korostuvat siinä tyylikkäästi. Maku on keskipitkä. Laatunsa nähden viini on edullinen.

Mihin?

Hyvin valittu ruoka vähentää tanniinien vaikutusta suussa. Hiukan punertavaksi jätetty liha, kuten ankanrinta tai vasikka, on viinin makuun sopiva valinta. Myös juustot saavat tanniinit kuriin, joten juustot sellaisenaan tai runsaan juustoinen kasvisruoka ovat maistuvia valintoja tämän viinin kanssa.