Sake Bar & Izakaya on tänä syksynä ollut Helsingin hehkutetuimpia ravintola-avauksia.

Sake Bar & Izakaya ★★★★ Missä? Vironkatu 11. Milloin? Pe–ma 17–23. Paljonko? Menu 47 e. Esteetön? Ei. Nouto? Ei.

Helsingin hehkutetuimpia ravintoloita on tänä syksynä ollut Minori Yoshidan ja Benjamin Öbergin Sake Bar & Izakaya.

Japanissa izakaya-nimellä kutsuttuihin ravintolabaareihin tullaan juomaan sakea ja muita alkoholijuomia, ja syömään pieniä tapas-tyyppisiä annoksia. Listat ovat pitkiä, ja muiden maiden keittiöiden lainaaminen on sallittua. Hinnat ovat usein kohtuullisia.

Leppoisan baarimaista Sake Baria voisi kutsua eliitti-izakayaksi. Hinnat eivät ole halvat eikä varsinaisia ruokalistoja ole. Ravintolaan voi varata pöydän vain, jos syö 47 euron yllätysmenun.

Ensimmäisellä testikerralla istumme baaritiskillä ja maistamme ruokia, joita tarjoilijan mukaan ei ole menussa.

Hiyayakko (10 e) on viileästä tofusta tehty ruoka, jossa tällä kertaa löytyy myös avokadoa ja vihersipulia. Seesamilla elävöitetyssä kastikkeessa on pirteää tulisuutta sekä miellyttävää makeutta ja happamuutta. Loistoannos.

Beef tatakissa (14 e) on naudanlihasta leikattuja siivuja, jotka ovat sisältä raakoja ja päältä kevyesti paahdettuja. Makua annokseen tuo ponzukastike, jossa yhdistyy soijakastike ja sitrushedelmän mehu. Liha on laadukasta, mutta makuelämys ei ole hintansa arvoinen.

Miso carbonara.

Öbergin bravuuri on miso carbonara (pieni annos 8 ja isompi 15 e). Siinä napakat udon-nuudelit uivat kastikkeessa, jossa on misoa, kermaa, kananmunaa ja parmesaania. Täyteläinen umami-paukku, kuten japanilaiset ruuat usein. Aluksi sitä suorastaan hotkii himokkaasti, mutta loppusuoralla annos muuttuu yksitotiseksi.

Illan kokokohta on vanhoilla menetelmillä tehty suodattamaton sake nimeltään Daigo No Shizuku (13 e). Vahvassa happamanmakeassa ja hedelmäisessä riisiviinissä löytyy vivahteita kuin parhaasta rypäleviinistä.

Toisella kerralla seurassani on japanilais-suomalainen kulinaristipariskunta.

Tilaamme menun (47 e, sake-juomasatsi 35 e), jonka tarjoilija sanoo muuttuvan ”lähes päivittäin”, mutta aikaisempien asiakkaiden kertomuksista tuttuja annoksia illan mittaan kuitenkin tarjoillaan.

Ilta alkaa savustetulla miekkakalalla ja tonnikalaviipaleilla. Savuisuutta raikastaa shiso-yrtti, jossa on pippurisen sitrusmainen ja hieman minttuinen maku.

Misokeitto on elämäni parhaita. Siinä on nerokkaalla tavalla yhdistetty eurooppalaista ja japanilaista keittiötä. Makeat, paahdetut tomaatit tuovat liemeen kontrastia, gorgonzola-homejuusto antaa syvyyttä. Todellinen elämys.

Perinteistäkin perinteisempi izakaya-annos, dashi-liemessä marinoitu munakoiso, on tavanomaista.

Ravintolan erikoisuus on pähkinämaidosta itse valmistettu Okinawan saaren jimami-tofu. Hienostuneen pähkinäisen tofun päällä on laadukasta wasabia ja mirinillä makeutettua soijakastiketta. Lopputulos on kiintoisa.

Paikan kehuttuja friteerattuja silakkapihvejä olin oikein odottanut. Friteeraus onkin täydellinen. Kalojen sisällä on savustettua raclette-juustoa ja välissä piristävää shisoa. Dippinä on majoneesia ja grillimarinadia muistuttavaa tonkatsu-kastiketta. Kekseliään annoksen maut jäävät vaimeiksi. Ikään kuin raaka-aineet taianomaisesti vaimentaisivat toisensa.

Sake Bar aloitti pop up -tapahtumana, pysyvä ravintolatila löytyi Vironkadulta.

Viimeinen suolainen annos on huippu. Kyse on jämäköistä udon-nuudeleista, joiden päällä on Japanissa suosittuja, shirasuksi kutsuttuja minikaloja. Mukana on pippurista ponzukastiketta.

Jälkiruokana on tiramisu, jossa on misoa. Maku on niin viettelevä, että ikävä valtasi heti, kun pieni annos loppui.

Sake Barin annoksissa on parhaimmillaan harmoniaa, kekseliäisyyttä ja yksinkertaisuutta. Mausteiden sijaan etusijalla ovat raaka-aineet, ja japanilaisen ruuan perisynti, liiallinen suolaisuus, vältetään.

Ravintolaan on kyetty luomaan kotoisa tunnelma ja tarjoilu toimii. Sake Barissa viihtyy, vaikka ihan kaikki annokset eivät yltäneet huipulle virittyneiden ennakko-odotusten tasolle.