Chapoutier Belleruche Côtes-du-Rhône Blanc 2020 on maukas viini kasvisruokien seuraan.

Chapoutier Belleruche Côtes-du-Rhône Blanc 2020

Ranska, AC Côtes du Rhône

Tuottaja: Chapoutier

Rypäleet: Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc

Hinta: 14,89 e

Saatavuus: Myymälöissä heikko, verkkokaupassa hyvä

★★★

Mikä?

Joko tavalliset valkoviinityypit alkavat jo kyllästyttää? Silloin kannattaa hankkia Ranskan Rhônen alueen valkoviinejä. Niissä käytetään lajikkeita, joita muilla seuduilla ei näe. Näitä ovat esimerkiksi Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc, Marsanne ja Rousanne. Viinit ovat myös enimmäkseen usean lajikkeen sekoituksia, jolloin niihin tulee luonnostaan monipuolinen aromimaailma. Siinä on usein omenaista ja hiukan kukkaista perushedelmää, mausteita ja satunnaisesti yrttejäkin.

Alkossa on yli 50 erilaista Rhônen valkoviiniä eri hintaluokissa, alkaen 12 eurosta. Saatavuus myymälöissä on melko huono, Alkon Arkadian myymälässä on kuitenkin kohtalainen valikoima näitäkin viinejä.

Millainen?

Chapoutier Belleruche Côtes-du-Rhône Blanc -viinissä on vaalea väri ja kohtalainen tuoksu. Keskihapokkaan viinin maku on kuiva. Aluksi siinä ilmenee omenainen ja hennosti päärynäinen hedelmäisyys, hetken päästä seuraa mausteiden, yrttien ja hentojen kukkien maku. Loppua kohden korostuvat valkopippurin ja yrttien aromit. Maku on keskipitkä ja kohtalaisen täyteläisen oloinen.

Mihin?

Kuiva ja täyteläinen, selkeän mausteinen valkoviini on kuin tehty miellyttäväksi yleisviiniksi kasvisruokien ystäville. Myös vähärasvaiset kalaruuat ovat tämän viinin maukkaita kumppaneita.