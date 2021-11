Jemeniläinen ravintola yrittää miellyttää vähän kaikkia, mutta parasta siellä on perinnelammas ja piknik-tunnelma.

Perinteiseen jemeniläiseen tapaan syöville seurueille Yemenissä on matoilla ja tyynyillä pehmustetut loosit. Ravintolan omistaa Jawald Said.

Yemeni Restaurant Pikatesti Missä? Abraham Wetterin tie 6. Milloin? Ma–su 10–22. Paljonko? Annokset 9–28 e. Nouto? Kyllä.

Kun pääkaupunkiseudun ruokaharrastajapiireissä alettiin supattaa uudesta, jännittävästä Yemeni-ravintolasta Myyrmäessä, ensireaktiot olivat hämmentyneitä.

Ei ihme: harva suomalainen tuntee Jemenin ruokakulttuuria. Arabian niemimaan eteläkärjessä sijaitseva maa on viime vuosina ollut otsikoissa lähinnä humanitaarisen kriisin, ei gastronomian takia. Mutta huhtikuussa Vantaalle avattu ravintola on onnistunut voittamaan niin monet puolelleen, että nyt avattiin firman toinen toimipiste Herttoniemeen.

Suuressa ravintolassa on myös länsimaisia pöytiä.

Yemeni-ravintolan sali on suuri ja näyttävästi sisustettu. Itämaisten mattojen kuviot hehkuvat lattialla ja seinillä, ikkunoissa roikkuu värikkäitä kangastupsuja.

Heti käy ilmi, miten jemeniläiselle aterialle on syytä pukeutua. Tärkeintä on, että jalassa on ehjät ja kivannäköiset sukat. Täällä on toki mahdollista syödä länsimaiseen tapaan pöydässä, mutta se ei ole hauskin vaihtoehto. Valtaosa asiakkaista suosii lattialla aterioimista. Sitä varten on rakennettu seurueille pieniä looseja, jotka on vuorattu pehmeillä matoilla, istuintyynyillä ja patjoilla.

Ennen kuin istutaan alas, riisutaan kengät. Tarjoilija kiikuttaa eteemme muovisuojuksen, ettei matto vain tahraannu. Ihan kuin oltaisiin piknikillä.

Monet tietävät, että esimerkiksi kiinalaisissa ravintoloissa tarjotaan usein eri ruokia länsimaisille asiakkaille kuin kulttuuria tunteville. Yemenissä sama jako näkyy vahvasti. Lounasbuffetissa on muun muassa pizzaa, lihakastiketta ja perunaa, ja ruokalistalta löytyy myös kanansiipiä kuin naudanpihviä.

Kannattaa kuitenkin rohkeasti kokeilla eksoottisempiakin ruokia. Seurueemme ottaa annokset nimeltä zrubiyan lammas, papu-yemani sekä paistettu maksa – olemmehan lukeneet etukäteen internetistä, että maksa on Jemenissä tyypillinen aamiaisruoka.

Zrubiyan lammas -annoksesta riitti syötävää kahdelle.

Pitkään hautunut papumuhennos on täyteläistä ja pehmeää, mutta maku on mieto. Sen kanssa nautitaan itse leivottua ohutleipää, joka on samaan aikaan kuohkeaa ja mukavan sitkeää. Leivän kanssa tarjotaan täydellisesti paistettua maksaa. Sitä säestävät paprikat ja sipulit. Hyvää, mutta ei tajunnanräjäyttävää.

Aterian kohokohdaksi nousee zrubiyan-lammas. Se on suuri lautasellinen uunissa haudutettuja lampaan osia. Liha on niin mehevää, että sitä voi syödä lusikalla. Lampaasta valunut rasva ja mausteet ovat hauduttaneet riisin meheväksi ja herkulliseksi. Kokonaisuutta rikastaa vielä pieni kupillinen mausteista tomaattikastiketta. Neljäntoista euron hinnalla annos on todellinen löytö, varsinkin, kun siitä koon puolesta riittää hyvin kahdelle.

Yemeni-ravintolassa ei islamilaiseen tapaan tarjota porsasta eikä alkoholia. Kiinnostavia juomavaihtoehtoja kuitenkin riittää ayryn-jogurttijuomasta tuorepuristettuihin mehuihin. Erityisen herkullista on tilauksesta blenderillä surautettu hapan mutta hedelmäinen minttu-sitruunamehu. Se virkistää makuhermot vielä yhtä mausteista haarukallista varten.