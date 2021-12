Toisen adventin jälkeen ryhdymme lempipuuhaamme eli joulumenun suunnitteluun.

Muistiinpanoistamme löytyy joulumenuita useilta jouluilta, ja kokemus on osoittanut, että paras menu rakentuu näin: Kysytään jokaisen vieraan lempijouluruoka, lisätään omat rakkaimmat klassikot ja jätetään tarpeeksi tilaa uusille mauille.

Yksi joulumme kohokohdista on kalapöytä, joka katetaan jo alkuillasta ja nautitaan rauhassa.

Pääruoka tarjoillaan happihyppelyn jälkeen juhlavasti lautasannoksina. Tänä vuonna se saattaa olla tämä herkullinen pistaasi-yrttivoilla täytetty kalkkunarulla, joka on saanut inspiraationsa italialaisesta porchettasta. Vähärasvainen kalkkuna pysyy mehevänä sisälle rullatun yrttivoin, vuoassa olevan liemen ja uunin matalan lämpötilan ansiosta. Juhlanjärjestäjä kiittää siitä, että kalkkunan voi täyttää jo edellisenä päivänä valmiiksi jääkaappiin.

Tämän reseptin yllättäjä on kuitenkin peruna. Perunalla on aina tärkeä paikka joulupöydässä. Toiset pakastavat kesällä kevyesti keitettyjä pikkusiiklejä ja höyryttävät ne jouluna tarjolle. Toisilla on perunalaatikon taianomainen imellyttämisen taito hyppysissä. Me lainaamme tänä jouluna tekniikan ranskalaisilta ja valmistamme Pommes Anna -perunaklassikon eli annanperunat.

Tarina kertoo, että ruoan kehitteli 1800-luvun puolivälissä Café Anglaisen keittiömestari Adolphe Dugléré. Se, keneltä Annalta annos sai nimensä, on epäselvää. Mutta selvää on se, että ruoka tuo esille perunan parhaat puolet. Yksinkertaiseen mutta järjettömän herkulliseen reseptiin tarvitset vain perunoita, voita, suolaa ja mustapippuria.

Perunan viipalointi sujuu nopeasti mandoliinilla, mutta kartioraastimen viipalointiterälläkin pärjää. Ohuet perunakiekot asetellaan spiraalin muotoon voilla päällystetylle valurautapannulle. Jokainen kerros maustetaan voilla, suolalla ja mustapippurilla. Lisämakuja kaipaava voi viipaloida joukkoon myös valkosipulia. Perunat painetaan tiiviiksi kakuksi päälle asetetun leivinpaperin, kannen ja painon avulla ja paistetaan ensin liedellä ja sitten uunissa. Lopputuloksena on perunakakku, joka on pohjasta ja reunoilta rapea ja sisältä silkkisen pehmeä.

Reseptissä onnistumisen salaisuus on voin kirkastaminen. Tämä tehdään kuumentamalla voita kasarissa matalassa lämpötilassa. Prosessin aikana voissa oleva vesi haihtuu pois ja hera laskeutuu kattilan pohjalle. Pinnalle jää voin rasva, joka kestää erittäin korkeita paistolämpötiloja palamatta. Kirkastettua voita myydään kaupassa nimellä ghee.

Tämän reseptin myötä toivotamme herkullista joulunaikaa kaikille kotikokeille!

Näin onnistut:

1. Kalkkunanrinnan käsittely ja maustaminen. Leikkaa kalkkunanrinta auki niin, että siitä muodostuu tasainen levy. Viillä pintaan kevyesti ristiviiltoja. Laita päälle kelmu ja nuiji liha ohuemmaksi. Mausta suolalla. Levitä lihalle pistaasi-yrttivoita.

2. Lihan sitominen. Rullaa liha tiukaksi paketiksi alkaen sen lyhyemmästä reunasta ja hiero pintaan loput yrttivoista. Sido paisti puuvillalangalla napakasti.

3. Kalkkuna vuokaan. Paista kalkkunarullan pinnat pannulla kauniin ruskeiksi. Kuutioi vuoan pohjalle sitruuna, sipuli ja valkosipuli. Nosta rulla vuokaan ja lisää yrtit. Kaada vuokaan moscato-viini ja kanaliemi. Kiinnitä paistolämpömittari ja peitä foliolla.

4. Perunoiden ladonta. Levitä ohuet perunaviipaleet lomittain spiraalin muotoon keskeltä aloittaen myötäpäivään. Levitä kerroksen päälle voita ja ripottele suolaa ja rouhi mustapippuria. Aloita seuraava kierros ulkoreunasta vastapäivään.

Kia Arpia ja Petra Wettenranta ovat ruokayhteisö Bella Tablen perustajia. Ruokaa rakastavat bellat ovat monelle tuttuja Instagramista (@bella.table) ja viikottaisesta podcastista, joka sisältää makuaistia hemmottelevien ruokaelämysten ohella innostunutta, uteliasta ja syvällistä puhetta ruoasta. Tässä juttusarjassa Arpia ja Wettenranta pureutuvat ruoanvalmistuksen tekniikkaan, mutta rennosti: suosikkireseptit pilkotaan osiin niin, että onnistuminen on takuuvarmaa.