Miten vietät uuttavuotta – yksin, kaksin, pienellä porukalla vai koko suvun kesken? Valitsimme sopivan kuohuvan joka koon juhliin.

Kun uudenvuodenjuhliin pohtii sopivaa maljajuomaa, on olennaista, kuinka monen kanssa pullollinen on tarkoitus jakaa. Piccolosta riittää yhdelle tai kahdelle, M-kokoisesta taas kolmelle tai neljälle. Kun koolla on isompi seurue, paikallaan voi olla magnum-koon pullo.

Kokosimme tähän juttuun laadukkaat vaihtoehdot kaikenkokoisiin juhliin.