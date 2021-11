Mausteiden säilyttäminen on monimutkaisempaa kuin uskoisi – Aiheeseen perehtyneelle tyhjät keittiötasot ja maustekaapit ovat kauhistus

Kirjoittaja Hanna Jensen pohtii, miten mausteet voisi sijoittaa keittiössä järkevästi.

Keittiön yksi tärkeimpiä kulmakiviä on se, mihin ja miten mausteet on sijoitettu. Tätä merkittävää yksityiskohtaa ei vaalita riittävästi keittiösuunnittelussa. Miksi meillä on aamiaiskaappeja, mutta ei uudenlaisia maustekaappeja?

Ruokayhtiö Meira teki vuonna 2017 kuluttajatutkimuksen, josta selvisi, että 20 prosenttia suomalaisista pitää kaapissaan yli viisi tai jopa kymmenen vuotta vanhoja mausteita.